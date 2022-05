Detran promove curso a mototaxistas de Mãe do Rio

Mototaxistas do município de Mãe do Rio, no nordeste paraense, participam do Curso Especializado de Atualização para Profissionais Mototaxistas. Promovida pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a formação tem como foco atualizar os conhecimentos desses profissionais quanto às normas de trânsito, especialmente as mudanças mais atuais do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O curso já era aguardado pela categoria e, além de atualizar algumas das mudanças das regras contidas no CTB, permitirá também aos profissionais a aquisição de veículos por meio de financiamento público, renovando a frota. Esse aspecto foi ressaltado pelo mototaxista Pedro das Chagas, de 48 anos. Há 16 anos, ele atua nas ruas de Mãe do Rio, garantindo a sobrevivência da família. “Muitos de nós não têm como adquirir um veículo novo, portanto o curso e a possibilidade de obter o financiamento é uma ajuda muito bem-vinda”, comentou.

As aulas seguem até esta sexta-feira(5), quando os mototaxistas terão que demonstrar na via pública os novos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Um dos instrutores do curso e técnico do Detran, Heldecir Lima, explicou que o conteúdo é dividido em duas etapas: atualização e formação. “Da sala de aula iremos para a rua verificar como o conhecimento da legislação se aplica na via”, informou.

O Detran também orientou os profissionais que compareceram ao Centro Educacional Rui Barbosa (CERB), onde acontece o evento, que ainda irão realizar o curso de atualização por não estarem cadastrados no Detran. A intenção é ofertar o curso num curto espaço de tempo, informou o vice-presidente da Associação de Mototaxistas de Mãe do Rio, Pablo Soares. “Esperamos essa formação para as próximas semanas. Temos a promessa do poder público e confiamos que o governo do Estado e o próprio Detran estão sensíveis quanto a pleito”, declarou.

Além de capacitar os profissionais que atuam no trânsito, os cursos oferecidos pelo Detran também ressaltam a importância de exercer o trabalho de forma responsável e segura tanto para o condutor quanto para o passageiro. É, ainda, uma oportunidade para que esses trabalhadores se regularizem junto aos órgãos trânsito para exercerem a profissão legalmente.

Outros municípios também vão receber as equipes de instrutores do Detran neste mês de maio. Em Salinópolis, na microrregião do Salgado, começa nesta quinta-feira (05), uma série de cursos especializados de formação para o transporte escolar, taxista, motofretista, mototaxista e de atualização para mototaxistas. Ainda este mês, no período de 12 a 22, será a vez das cidades de Anapu e Pacajá.

Texto: Lacênio Barbosa (Asdecom/Detran).Por Leidemar Oliveira (DETRAN)