Detran promove mutirão de exames práticos em Belém e outros cinco municípios

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) promoveu das 9h ao meio-dia, deste sábado (29), um mutirão de exames práticos na sede do órgão, na avenida Augusto Montenegro, para a redução da alta demanda de candidatos em decorrência de supensão do serviço por causa da pandemia.

Os candidatos à primeira habilitação e à reabilitação por perda do direito de dirigir tiveram a oportunidade de realizar o exame nas categorias D, correspondente a ônibus e microônibus; e categoria B, para automóvel. No total, foram 95 exames, 75 D e 20 B. Além de Belém, as Ciretrans de Bragança, Castanhal, Parauapebas, Santa Izabel e Marabá também realizaram mutirão, hoje.

“Graças a esses mutirões de exames conseguimos reduzir a fila de usuários que buscam desses exames todos os dias. A nossa agenda é cheia durante toda a semana e todos que agendam são atendidos. Além disso, outra medida foi ampliar a nossa estrutura, com espaço exclusivo só para os exames de motocicleta, que também estamos atendendo semanalmente”, informou o o gerente da área de Exames Teóricos e Práticos do Detran, Elvis Coelho.

O representante do Detran afirmou, ainda que, “os candidatos PcDs (Pessoas com deficiência), durante a semana, também são atendidos. Então, junto com o planejamento da diretoria e com essa iniciativa do mutirão, já reduzimos bastante a demanda com o nosso usuário”.

Para o candidato Maicon Vieira, o serviço foi positivo e ele passou no teste. “Foi uma boa experiência, tive um pouco de nervosismo antes de entrar no carro e executar as tarefas do teste. Já havia praticado bastante na autoescola e também com o meu pai. Estou feliz porque fui aprovado e consegui a minha primeira habilitação”.

Todas as vagas que foram preenchidas no mutirão são previamente agendadas. Para agendar o exame prático e teórico o usuário pode entrar em contato no atendimento do Detran, pelo Call Center 154 e 3289-7500, além do WebChat online ou agendar por meio do site, na sessão de “Serviços Habilitação”, na aba “Agendamento de Exames e Biometria”.

Por Eduardo Vilaça (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação