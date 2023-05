Detran promove mutirão para entrega de CNH em Santarém

Em Santarém, no Oeste do Pará, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou neste sábado (20) um mutirão para entrega de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Servidores estiveram na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), na sede municipal, das 08 h às 14 h, entregando carteiras às pessoas que foram previamente avisadas, via telefone, e àquelas que procuraram o órgão. Também foram emitidas Licenças de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV).

O atendimento ocorreu sem filas, e todos os usuários que procuraram a Ciretran saíram com a habilitação. Foi o caso do vendedor Josué Pereira. “Gostei muito dessa iniciativa do Detran do mutirão no sábado, porque isso evita filas e transtornos durante o atendimento normal. E como é um final de semana, nós ficamos mais tranquilos para vir aqui”, disse o usuário.

A autônoma Nile Fernandes também foi buscar sua CNH, e aprovou a celeridade do atendimento. “O processo de renovação foi muito tranquilo. Ontem meu marido me falou do mutirão de entrega. Cheguei aqui e foi simples e rápido. jJá peguei o documento e estou pronta para dirigir”., contou.

Ainda há um grande número de CNHs para serem retiradas pelos usuários. Segundo o gerente da Ciretran em Santarém, Edney Pimentel, “é importante fazer a retirada porque, com a carteira física, o usuário deverá utilizar o documento em diversas situações. Mesmo com a chegada da CNH Digital é importante ter o impresso em mãos”.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, ressaltou que o órgão vem reforçando ações no interior relacionadas à habilitação para agilizar os processos nas Ciretrans. “Cada vez mais investimos em ações que levam soluções para a população, atingindo bons resultados e demonstrando agilidade na prestação dos serviços do órgão”, afirmou a gestora.

Fonte: Agência Pará/Foto: Leandro Oliveira/Ascom/Detran