Detran promove mutirões e agiliza atendimentos em Canaã e Santarém

O foco do Departamento de Trânsito do Pará é dar celeridade a processos de solicitação da CNH, reprimidos devido à pandemia

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está realizando mutirões de exames práticos nos municípios de Canaã dos Carajás e Santarém. O objetivo é dar celeridade aos processos de solicitação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ainda reprimidos devido à pandemia. Nos três municípios, mais de 1.800 pessoas devem ser beneficiadas pela força-tarefa organizada pelo órgão.

Em Canaã dos Carajás, na região sudeste do Estado, os exames estão acontecendo desde o último sábado (12) e seguem até o próximo dia 24. O agendamento ainda se encontra em aberto para os interessados nas vagas. Ao todo, foram disponibilizados 200 exames para a categoria D, 800 para a categoria A e 600 para a B. Ainda na região sudeste, o município de Paraupebas está realizando exames práticos regulares já agendados.

Em Santarém, na região do Baixo Amazonas, os exames irão acontecer no próximo fim de semana, nos dias 19 e 20, das 8h às 16h, na sede da Circuncrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município. Na cidade santarena, os exames estão voltados somente na categoria B, e devem atender cerca de 190 motoristas.

Em ambas as cidades o mutirão requer o agendamento prévio. Os candidatos que residem em Santarém poderão fazer seus agendamentos a partir desta quarta-feira (16), através do número (93) 3298.2030, pelo site www.detran.pa.gov.br na aba Serviços de Habilitação>Agendamento de Exames e Biometria ou pelo Webchat.

O exame prático é a última etapa para quem busca obter a CNH, adicionar ou mudar de categoria. O Detran informa que os candidatos que forem reprovados ou faltarem ao exame, devem emitir o boleto de reteste no próprio site do órgão, e realizar um novo agendamento.

“Devido à pandemia, um grande número de candidatos ainda aguardam os exames práticos, que estão voltando aos poucos para atender as demandas. Há a possibilidade de serem realizados outros mutirões ainda neste primeiro semestre em Santarém”, informa o gerente da Ciretran, Wilmar Gomes.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)