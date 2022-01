Detran prorroga contrato de sinalização em rodovias estaduais no oeste do Pará

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), prorrogou por mais 12 meses, o contrato com a empresa Viasul Sinalização Ltda., responsável por serviços e obras civis nas vias dos municípios e trechos das rodovias estaduais pertencentes à região de integração do Baixo Amazonas. O termo aditivo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

A empresa está executando uma série de serviços especializados de recuperação, ampliação e implantação e implantação de sinalização viária horizontal, vertical, serviços complementares nas estradas paraenses em diversos municípios paraenses.

O valor do contrato é de R$ 8.361.690,55 e com a assinatura do termo aditivo, o prazo foi estendido até o dia 10 de janeiro de 2023.

O objetivo desse serviço é melhorar o conforto do usuário que utiliza as rodovias paraenses nos municípios da região. Além da implantação de sinalização viária horizontal e vertical, a empresa vai investir também em iluminação e recuperação de trechos danificados da pista.

A sinalização horizontal é aquela que é feita diretamente no asfalto das rodovias. São os sinais pintados ou apostos nas pistas e na forma de linhas, marcações, símbolos e legendas, que ajudam na orientação dos condutores.

Ela serve principalmente para dar maior fluidez ao trânsito e organizando o tráfego de veículos e pedestres, além, claro, de orientar e controlar as situações que exigem deslocamentos imprevistos ou especiais, se o relevo da pista não permite usar o traçado original.

A sinalização vertical são referentes aos sinais existentes nas laterais ou acima das vias por meio de placas, que servem de orientações aos condutores. Elas podem ser de regulamentação, com as regras impostas para circulação na via; de advertência, para avisar o condutor a respeito de condições que podem ser perigosas durante a circulação na via; e de indicação, responsável por situar o usuário da via quanto à identificação, distâncias entre localidades, aos serviços oferecidos nas proximidades, à educação no trânsito, aos postos de fiscalização, entre outros.

Fonte: O Estado Net