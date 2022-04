Detran realiza ação itinerante de habilitação em Alenquer

Na última quinta-feira (21), o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), esteve presente em Alenquer, mesorregião do baixo Amazonas, realizando a segunda e terceira etapa da ação itinerante visando proporcionar atendimento para quem queria obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Estavam habilitados a participar da ação, as pessoas que participaram da primeira etapa do programa no ano passado, e estavam aptos para a realização da prova de legislação e exames práticos.

A ação do Detran, que em 2021 já beneficiou mais de 3 mil condutores, já percorreu mais de 15 municípios e atende atualmente mais de 250 candidatos que pretendem tirar a CNH. Este mês e ao longo do mês de maio, a ação pretende alcançar cerca de 30 municípios, e através de uma “força tarefa”, reduzir a demanda de habilitações acumuladas por conta das restrições dos serviços causados pela pandemia do COVID-19.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Ag. Pará

Foto: Divulgação