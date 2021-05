Detran realiza ações de educação e fiscalização em rodovias no feriado

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou ações de educação e fiscalização durante o feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio) em rodovias paraenses. O trabalho teve como meta diminuir os índices de mortalidade e acidentes.

Equipes da Coordenadoria de Educação abordaram condutores e pedestres durante todo o dia para reforçar, principalmente, sobre os limites de velocidade nos mais diversos pontos das rodovias, alertando também para as recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro.

O trabalho de prevenção e orientação é necessário, já que, apenas neste sábado, 19 condutores foram flagrados e autuados pelos agentes de fiscalização do órgão, por dirigirem após ingestão de álcool, sendo que oito deles se recusaram a realizar o teste do etilômetro.

Flagrantes – Três condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil por crime de trânsito, quando o nível de álcool ultrapassa a marca de 0,33mg/l. O caso mais grave ocorreu na PA-444, em Salinópolis, na região Nordeste, onde um veículo foi flagrado trafegando na contramão, o que poderia ter causado um acidente grave. Durante a abordagem, o teste do etilômetro deu o resultado de 0,88 mg/l, muito acima do permitido.

Em relação a acidentes, o Detran registro uma ocorrência sem vítimas, na Rodovia PA-391, que dá acesso ao Distrito de Mosqueiro (em Belém). O condutor do veículo perdeu o controle após estourar o pneu do carro. Na Rodovia BR-316 não houve ocorrências de acidentes de trânsito.

As ações continuam de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública do Estado nas rodovias estaduais e nas vias de acesso aos balneários. Nos municípios, há ações voltadas ao cumprimento das normas do decreto estadual referente à prevenção à Covid-19.

Por Eduardo Vilaça (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/ Foto: Divulgação