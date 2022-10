Detran realiza exames práticos para pessoas com deficiência neste sábado (29)

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou na manhã deste sábado (29), uma Junta Especial de Trânsito para Pessoas com Deficiência (PCD) candidatas à primeira habilitação ou renovação.

A junta, que iniciou às 7h30, atendeu 45 pessoas previamente agendadas na sede do órgão, em Belém e oferta exames práticos para as categorias A, B ou conforme descrição do laudo médico.

“Desde o início do ano, o Detran realiza mutirões de habilitação em todo o Estado para dar celeridade à demanda reprimida ainda em função da pandemia da covid-19 e este é um compromisso que assumimos com a sociedade em melhorar cada vez mais a prestação de serviços” , afirmou a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

Todo candidato PCD é um potencial condutor com alguma restrição, seja no carro ou na moto, por isso a necessidade de um processo diferenciado para primeira habilitação e renovação para garantir a sua direção com segurança.

A Junta Especial de Trânsito para estes candidatos é formada por um médico, um examinador e um representante do Cetran (Conselho Estadual de Trânsito) que avaliam se o candidato possui condições de dirigir de maneira segura com as restrições que foram definidas.

Paulo Alves tem 30 anos e estuda psicologia. Muletante, ele finalizou hoje mais uma etapa para obtenção da sua primeira habilitação.

“O processo todo foi muito tranquilo e tive o suporte necessário para a realização do exame hoje, um atendimento excelente de toda a equipe e me sinto pronto agora para assumir a direção com a devida segurança”.

Em breve, o Detran realizará novos mutirões e todas as informações oficiais serão divulgadas em seus canais de comunicação.

Texto de Leandro Oliveira / Asdecom Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação