Detran realiza mutirão de exames práticos na capital e interior

Na manhã deste sábado (15), o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou um mutirão de exames práticos em Belém e outros seis municípios. A realização dos exames no final de semana considera a demanda reprimida de usuários em busca do serviço por causa da pandemia de Covid-19.

Em Belém, foram realizados exames para as categorias B e D, enquanto nos municípios de Abaetetuba, Capanema, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Santa Izabel são realizados exames para as categorias A e B. Todos os veículos são higienizados antes e depois dos exames, respeitando as medidas sanitárias vigentes, garantindo a segurança de usuários e examinadores.

Cerca de 386 atendimentos foram agendados em todo o Estado, 113 deles somente na capital. “O Detran vem fazendo esforços para acelerar os atendimentos que ficaram prejudicados durante o período de lockdown com mutirões e outras medidas para garantir a celeridade dos processos”, afirma o diretor geral do órgão, Marcelo Guedes.

“Consegui realizar o agendamento de maneira muito rápida através do site do Detran para o exame hoje, que foi bem tranquilo e com toda segurança, felizmente eu fui aprovado”, conta Yuri Bacellar Silva, estudante de Relações Internacionais, que aos 20 anos vai receber sua primeira habilitação.



Os agendamentos para este sábado foram realizados pelo call center 154 e webchat no site detran.pa.gov.br, canais que continuam sendo utilizados pelo órgão para os atendimentos presenciais.

Por: Leandro Oliveira (Ascom/Detran)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/ Foto> Divulgação/ Agência Pará