Detran realiza operação durante feriado de finados

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) reforçou o número de agentes na Br-316, nos pontos com intervenção, como estreitamento e desvios e nas principais rotas e áreas de acesso aos cemitérios ao longo da avenida, neste dia 02 de novembro, feriado de finados

A operação começou nesta quarta-feira (1) e ocorre até a segunda-feira (6). Neste período, as equipes de fiscalização do órgão estão posicionadas em 6 pontos e realizam rondas ao longo da rodovia, além do monitoramento por meio de vídeo em dois pontos, próximos aos quilômetros 4 e 17 da rodovia.

“As equipes foram reforçadas para ocupar os principais pontos 24h por dia. Desta forma, a fiscalização orienta os condutores de dia e de noite e atua inclusive nos horários de maior movimentação ao longo desse feriadão”, avaliou Ivan Feitosa – Coordenador de Operação do Detran.

Volta para casa – Para garantir mais segurança e fluidez durante a volta para casa, a orientação do órgão é que os condutores priorizem o retorno até às 14h deste domingo (5). A medida visa diminuir a quantidade de veículos no sentido de entrada da capital paraense durante a manhã de segunda-feira (6).

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará