Detran realiza pit stop educativo voltado a motociclistas em Belém

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou, na manhã desta quarta-feira (7), um pit stop educativo voltado aos motociclistas. A ação, realizada na Avenida Augusto Montenegro, orientou diversos condutores, alertando para os principais fatores de risco no trânsito, com foco nas principais infrações cometidas por esta categoria no Estado.

“A ação de hoje se dá para que a gente possa conversar com os motociclistas sobre o trabalho de conscientizar e garantir o respeito às leis de trânsito, alertando sobre os fatores de risco. Isso faz com que consigamos ter um trânsito mais seguro e humano”, explica Renata Coelho, diretora-geral do Detran.

Durante a ação, os agentes de educação do Detran orientaram centenas de motociclistas em conversas sobre direção segura, uso correto de equipamentos e respeito às leis de trânsito em parceria com a empresa Mônaco Motocenter, que disponibilizou mecânicos que realizaram pequenos reparos em veículos e orientaram também sobre a manutenção das motocicletas.

Anderson Miranda é motoboy, trabalha diariamente com a sua motocicleta nas vias e destaca a importância do trabalho educativo nas vias. “O trânsito em Belém é complicado e muitos são leigos, então uma ação como essa salva vidas, orienta a gente e é sempre um aprendizado para a gente”.

Um radar móvel do Sentinela do Detran também estava em um trecho anterior a blitz, verificando a velocidade dos veículos e repassando aos agentes para que a orientação a estes condutores fosse direcionada à importância de transitar dentro da velocidade permitida na via.

“Quando você dirige de maneira errada muitas vezes se acostuma a isso e uma ação educativa

como essa vem para nos lembrar que é preciso cuidado, que ter consciência é necessário porque é a sua vida que está em risco”, alerta Gilmara Sousa, confeiteira que também foi abordada durante a ação.

Esta é a primeira de uma série de ações educativas que o órgão pretende desenvolver com foco nos motociclistas, uma das categorias mais vulneráveis no trânsito e que tem crescido muito nos últimos anos, além de preparação para o modelo de abordagem que será utilizado nas ações educativas da Operação Carnaval do órgão.

“Esta ação foi idealizada visando um novo projeto do Detran com foco nos motociclistas, trazendo informações de comportamento seguro, pedindo pra que tenham atenção aos fatores de risco e orientando, da melhor maneira possível, no intuito de preservar vidas no trânsito. Durante o Carnaval a nossa equipe estará atenta a isso em todos os municípios de atuação”, conta Celina Koury, coordenadora da ação e gerente de Integração Educacional do Detran.

Texto: Leandro Oliveira – Asdecom/Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação