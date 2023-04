Detran realizará novo leilão para mais de mil veículos com lances a partir de R$ 200

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizará, nos próximos dias 02 e 03 de maio, o 4º Leilão de Veículos de 2023. A iniciativa é uma oportunidade para quem deseja obter um veículo de forma rápida e com melhores preços e condições de mercado. Todos os veículos alvo do leião foram retidos há mais de 60 dias nos pátios de Belém, Marabá, Santarém, Itituba e Parauapebas.

Nestes municípios, as pessoas interessadas poderão adquirir veículos com diversas características, desde sucatas a conservados. As sucatas dividem-se em aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível, quando não possuem mais o direito de voltarem a circular, sendo destinadas ao comércio de peças e componentes. Já os lotes de conservados possuem a possibilidade de voltar a circular.

O leilão é online e para participar dos lances os interessados devem realizar um cadastro prévio, em até 48 horas do horário marcado para início do certame, no site da empresa Vip Leilões, organizadora do processo. O edital completo com todas as informações relacionadas a documentos, regras e relação de veículos pode ser acessado no site do Detran.

Desta vez, cerca de 1.200 veículos serão leiloados, dentre os quais motocicletas, caminhões, ônibus, carros e etc, com lances mínimos de R$ 200. As pessoas que desejarem veficar a frota a ser alienada, podem realizar a visitação nos respectivos pátios de cada município até o próximo dia 28, das 9h às 17h.

“Orientamos que os interessados fiquem atentos às informações disponíveis no edital, além de reunir a documentação necessária para participar do leilão. Ressalto que esse tipo de certame é realizado somente pelo site oficial da empresa contratada”, ressaltou a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

Fonte: Agência Pará/Foto: Thiago Gomes/Ag Pará