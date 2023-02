Detran recupera veículos com suspeita de furto e roubo em ações no final de semana

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) deflagrou, no último final de semana, operações de fiscalização em diversos municípios do Estado, com o objetivo de retirar das vias públicas condutores que apresentam risco à sociedade.

Nos municípios de Abaetetuba, Altamira e Rurópolis, 7 veículos foram recuperados pelos agentes de fiscalização de trânsito com suspeita de furto ou roubo e chassi adulterado, em ações ostensivas nestas localidades.

“O criminoso, para fugir da fiscalização, costuma alterar a numeração do chassi, do motor e da placa para dificultar a identificação da motocicleta. Mesmo assim, nossos agentes conseguem verificar a adulteração e constatar no sistema de segurança a situação de roubo e furto do veículo”, explicou o gerente de Fiscalização de Trânsito das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran), Josimar Viana.

Lei Seca

Em Santarém, região do Baixo Amazonas, as ações foram focadas na Operação Lei Seca, que visa coibir infrações de trânsito pela combinação de álcool e direção que causam acidentes e mortes no trânsito. No total, 26 condutores foram enquadrados artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

No município, também foram contabilizados 8 crimes de trânsito, tipificados no artigo 306 do CTB, com possibilidade de pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Texto de Leandro Oliveira / Ascom Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação