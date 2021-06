Detran registra mais de 2 mil autuações em cinco dias de feriado prologando

Apesar de muitas irregularidades flagradas pelos agentes, não houve acidentes com mortes nas estradas

Na Operação Corpus Christi, realizada pelo sistema de segurança pública do Pará no último feriado prolongado, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) registrou 2.010 autuações durante cinco dias de fiscalização nas estradas. Trinta e cinco condutores foram autuados por dirigirem após ingestão de bebida alcoólica, e outros 34 se recusaram a fazer o teste do etilômetro. Os agentes apresentaram às autoridades policiais 14 pessoas por crime de alcoolemia.Mais de 50 agentes de fiscalização e educação atuaram em diversos municípios na operaçãoFoto: Divulgação

Apesar do número de autuações, os oito acidentes de trânsito ocorridos na Rodovia BR-316 não registraram mortes. Este ano, o Detran atuou durante toda a operação com mais de 50 agentes de fiscalização e educação em diversos municípios.

Fluxo de veículos – De acordo com o monitoramento eletrônico feito pelo Departamento de Trânsito, mais de 90 mil veículos deixaram Belém no período de 02 a 06 de junho. O maior fluxo foi registrado pela manhã, período em que a fiscalização foi reforçada com mais de 20 agentes em ronda e no posto fixo do órgão, na BR-316.O número de autuações nas estradas foi expressivo, mas não foram registrados acidentes com mortes no feriado Foto: Divulgação

Além das infrações por embriaguez ao volante, o Detran registrou outras irregularidades, como licenciamento anual atrasado, motociclistas trafegando sem capacete e ultrapassagens em local proibido. “Em geral, a operação foi considerada positiva, uma vez que registramos a redução de acidentes e de vítimas de trânsito. Porém, ainda constatamos um grande número de pessoas dirigindo após consumir bebida alcoólica, o que evidencia a necessidade de aumentar a fiscalização dessa irregularidade”, avaliou nesta segunda-feira (7) o diretor Técnico-Operacional do Detran, Bento Gouveia.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)