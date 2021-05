Detran regulariza sistema de pagamento de DAE’s referentes a infrações de trânsito

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) voltou a operar com normalidade o sistema de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), referente a infrações de trânsito. O sistema vinha apresentando instabilidade desde janeiro deste ano, o que estava impedindo o andamento dos processos para quem precisava regularizar o licenciamento veicular.

A compensação do DAE de multas é critério para obter o licenciamento anual obrigatório de veículos. Porém, com a instabilidade do sistema, essas multas continuavam apresentando pendência mesmo após o pagamento. “Os usuários podem consultar seus processos e verificar a compensação para poder dar continuidade ao pedido de licenciamento”, informa o diretor-geral do Detran, Marcelo Guedes.

Segundo ele, é importante que os usuários tenham efetuado o pagamento até a data do vencimento para poder ter o documento liberado. Desde a última sexta-feira (14), quando o a instabilidade do sistema foi solucionada, o Detran deu baixa em aproximadamente 70 mil infrações pendentes.

O Detran alerta, ainda, que, caso o usuário tenha quitado o débito mais de uma vez poderá pedir ressarcimento, por meio de requerimento no setor de protocolo. Outra orientação é que com o problema resolvido, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) será obtido exclusivamente na forma digital, não existindo mais a versão impressa em papel moeda.

A versão eletrônica do CRLV pode ser baixado no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”, que reúne os dois documentos de porte obrigatório no trânsito, e está disponível para download nas principais plataformas de smartphone com sistema operacional Android e iOS. O usuário, se assim desejar, também poderá imprimir ele mesmo o seu CRLV, pelo site do Detran.