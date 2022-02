Detran remove mais de 150 motocicletas irregulares durante Operação Duas Rodas

Agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) continuam nas ruas fiscalizando motocicletas irregulares. Iniciada há 15 dias, a Operação Duas Rodas já retirou mais de 150 motos que circulavam fora dos padrões determinados pela legislação de trânsito.

Realizada em parceria com a Polícia Militar, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Departamentos Municipais de Trânsito, a operação tem como alvo motocicletas sem placas de identificação, com placas cobertas e com o silenciador do motor inoperante.

A fiscalização ocorre simultaneamente na Região Metropolitana de Belém e nos municípios de Abaetetuba, Tucuruí, Itaituba e Parauapebas. Desde que foi deflagrada, a Operação Duas Rodas já efetuou mais de 350 autuações e recuperou cinco motocicletas com registro de roubo e furto, além das cerca de 150 removidas ao parque de retenção.

Segundo dados do Detran, 103.158 infrações foram cometidas por motociclistas em 2021 no Pará. Os condutores desses veículos são ainda os que mais se envolvem em acidentes. De janeiro a setembro de 2021 foram registradas 492 mortes de motociclistas no trânsito em todo o Estado.

“Os veículos roubados ficam à disposição da Justiça para procedimentos cabíveis. Já os removidos podem ser devolvidos ao proprietário mediante a regularização”, explica o coordenador de Operações e Fiscalização do Detran, Ivan Feitosa. Ele ressalta que a fiscalização desses veículos é fundamental para reduzir as infrações e salvaguardar a segurança da população.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação