Detran resgata cavalo que foi atropelado em Ananindeua

O Detran resgatou no último fim de semana um cavalo que havia sido atropelado no bairro do Icuí, em Ananindeua. O animal estava bastante debilitado e precisou ser guindado, o resgate foi feito pelos agentes, e foi encaminhado para atendimento veterinário.

O cavalo foi recebido pelo espaço recreativo a Fazendinha, do município de Ananindeua, onde prestaram atendimento de primeiros socorros e cuidados especiais.

O Detran orienta a população, que em caso de maus tratos, o crime pode ser denunciado pelo o disque denúncia 181.

Foto: Detran