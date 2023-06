Detran retoma atendimento especializado para processos de habilitação pendentes

Para solucionar processos de habilitação pendentes, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) oferecerá atendimento especializado, por meio de equipe técnica, para beneficiar usuários da Região Metropolitana de Belém e municípios próximos. O atendimento será de segunda (05) a quarta-feira (07), das 15 h às 18 h, na sede do órgão, na Avenida Augusto Montenegro.

O público será atendido em sete guichês, para solucionar demandas dos seguintes postos: Detran sede, Grão-Pará, Icoaraci, Antônio Barreto, Pátio Belém e Metrópole. Cada guichê distribuirá 50 senhas diariamente, e a triagem será feita das 14 h às 14h50.

Os usuários que receberem as senhas serão atendidos gratuitamente, sem necessidade de agendamento prévio. O público prioritário é voltado para usuários com processos de habilitação pendentes de conclusão ou desatualizados, que foram iniciados ou tiveram alguma fase realizada no período de 1º de novembro de 2022 a 02 de fevereiro de 2023.

Para garantir o atendimento dos processos, os usuários precisam reunir a documentação necessária: comprovante de endereço, RG, CPF e Guia de Recolhimento com o número do processo de habilitação.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará