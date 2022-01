DETRAN retoma atendimentos ao público em Santarém

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) retoma o atendimento ao público na sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Santarém, no oeste do Pará nesta segunda-feira (10), com expediente no horário de 9h às 15h. Na primeira semana de janeiro, no período de 3 a 7, não houve atendimentos ao público em todas as suas unidades no estado.



A suspensão dos serviços se deu por conta de ajustes no Sistema de Informática do órgão para o próximo ano, bem como os ajustes no calendário de licenciamento de veículos automotores, elétricos, articulados, reboques e semi-reboques registrados no Estado, além da atualização dos valores e taxas administrativas em decorrência do valor da Unidade Padrão Fiscal do Pará definida pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa), para o ano de 2022.



IPVA 2022

O Detran publicou a portaria n° 4657/2021/DG, que estabelece o novo calendário do licenciamento de veículos automotores, elétricos, articulados, reboques e semi reboques registrados no Estado do Pará, para o exercício de 2022. Confira aqui.



Conforme o calendário, os primeiros licenciamentos são para veículos com placas terminadas em 01, 31, 41, 61, 71 e 91 que vencem, nas duas primeiras semanas de março de 2022, nos dias 04, 11 e 18.

Fonte: O Estado Net