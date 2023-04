Detran terá mais de 300 agentes em 31 municípios durante a Operação Semana Santa

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia nesta quarta-feira (05) a Operação Semana Santa, com ênfase na garantia da segurança viária e tranquilidade à população que procura os balneários do estado. Até a próxima segunda-feira (10), o Detran estará presente em 31 municípios com um efetivo de 306 agentes de fiscalização de trânsito.

A operação vai priorizar o desenvolvimento de medidas preventivas, educativas e repressivas, adotando como referência a defesa da vida e a fluidez do trânsito, além de controlar o tráfego intermunicipal nas rodovias, especialmente na saída da capital pela BR-316, em trabalho integrado com os demais órgãos de segurança pública.

A fiscalização ocorrerá nos municípios da Região Metropolitana de Belém e também em Acará, Tailândia, Salinópolis, Abaetetuba, Redenção, São José do Araguaia, Jacundá, Marabá, São Félix do Xingu, Parauapebas, Ipixuna do Pará, Irituia, Paragominas, Goianésia, Tucuruí, Santana do Araguaia, Mojuí dos Campos, Alenquer, Santarém, Trairão, Itaituba, Capanema e Breves, além do distrito de Mosqueiro (em Belém).

O combate à alcoolemia e a verificação da correta documentação do condutor e do veículo, com busca de resultados sem a incidência e ocorrências de acidentes de trânsito, evitando os excessos e infrações que coloquem em risco a vida no trânsito são as prioridades para o órgão nesta operação.

“Empregamos um grande efetivo de agentes de fiscalização e tecnologia para a garantia de que não se registrem acidentes nas estradas neste período de intensa movimentação e tenhamos mais um feriado em segurança e sem registro de mortes ou feridos. Ressaltamos que é importante que todos os condutores fiquem atentos às recomendações de segurança no trânsito, respeitando a legislação e a sinalização das vias”, garantiu a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Em Salinópolis, balneário mais procurado no estado, as operações serão desempenhadas nas rodovias PA-124 e PA-444, sendo estendidas às praias do Atalaia e Farol Velho, em turnos onde há maior fluxo de veículos e pessoas. Serão realizadas ações de controle de fluxo de veículos, barreiras de fiscalização com uso do etilômetro, emprego e uso de radar medidor de velocidade e apoio ao sistema de segurança.

Os postos de regularização localizados nas rodovias PA-124, em Salinópolis e PA-391, em Mosqueiro, atuarão com suporte tecnológico dos radares OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), sistema que permite, a partir da identificação da placa, a checagem da situação dos veículos, se estão com atraso de licenciamento, clonados ou se tem algum impedimento judicial ou mesmo dívidas em financiamentos.

“É importante que cada condutor faça sua parte respeitando a velocidade máxima da via, evitando o consumo de bebida alcoólica ao volante, utilizando corretamente o capacete, transportando crianças nas cadeirinhas adequadas para cada faixa etária e usando o cinto de segurança para que possamos ter um feriado tranquilo nas estradas”, ressalta o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Leandro Oliveira/Asdecon Detran