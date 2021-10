Detran vai instalar mais 5 radares eletrônicos em Santarém e dois em Mojuí dos Campos

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), vai instalar e colocar em operação, a partir do próximo dia 8 de novembro, mais cinco radares eletrônicos em duas rodovias estaduais em Santarém, e em uma rodovia em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, para fiscalizar o limite de velocidade. Em agosto, o departamento colocou em operação nove equipamentos nas estradas estaduais que servem ao município de Santarém.

Em Santarém, desta vez, duas rodovias estaduais receberão as ‘araras’, como também são conhecidos esses tipos de radares. São elas, a PA-370 (Curuá-Una) e PA-453 (Engenheiro Fernando Guilhon).

A partir do dia 8 de novembro, portanto, no KM 2.100 da rodovia 453, nos sentidos descrente e crescente, haverá radares para controlar o limite de velocidade regulamentada em 40KM/h.

Na rodovia Curuá-Una, também nos sentidos crescente e decrescente, nos KM 2.300, o equipamento vai fiscalizar o limite de velocidade regulamentada em 50KM/h. Nesta mesma PA, mas agora no KM 26.700, nos sentidos crescente e decrescente, o radar vai fiscalizar o limite de velocidade regulamentada em 60Km/h.

Em Mojuí dos Campos, os radares serão instalados na PA- 431, no KM 0.800, sentidos crescente e decrescente, com velocidade regulamentada em 60KM/h; e no KM 21.300, em ambos os sentidos da estrada com velocidade regulamentada em 60KM/h.

Os equipamentos eletrônicos metrológicos, do tipo fixo, controlador, medidor de velocidade, destinados a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19.

O Detran informa que as infrações capturadas pelos equipamentos, até o dia 07 de novembro de 2021 não serão validadas, sendo seus registros considerados apenas como forma educativa e de adaptação da população ao novo método de registro de infração.

Os equipamentos vão fiscalizar infrações como o excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e veículo sobre a faixa de pedestres, funcionando em tempo integral, ou seja, 24 horas por dia.

Fonte: O Estado Net