Detran vai leiloar mais de 700 veículos em Belém e no interior a partir desta quinta (30)

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizará o 3° leilão virtual nesta quinta (30) e sexta-feira (31) para a venda de 743 veículos. Poderão ser arrematados carros de passeio, motocicletas, caminhões, ônibus dentre outros, que estão no parque de retenção do órgão em Belém e nos municípios de Itaituba, Marabá, Parauapebas e Santarém.

Todos os veículos do leilão que estarão disponíveis para lances foram recolhidos ou removidos em fiscalizações de trânsito e estão no local há mais de 60 dias. Os veículos são divididos em lotes de sucatas e sucatas aproveitáveis com motor inservível (motor suprido/ motor divergente), destinados ao comércio de peças. Já no lote de conservados existe a possibilidade de voltar à circulação.

O leilão é uma oportunidade para quem deseja adquirir um veículo com menor custo. Durante o leilão serão ofertados lances entre R$100 e R$ 21 mil. De acordo com o levantamento do Detran, nos dois leilões realizados este ano foram vendidos 801 veículos. Para participar, os interessados devem efetuar lances on-line, a partir do preço mínimo de avaliação constante nos anexos publicados junto com o edital.

Para obter o acesso eletrônico ao leilão, é necessário acessar o site oficial da organizadora (www.vipleiloes.com.br) e cadastrar um login. Todos os veículos estiveram disponíveis para visitação até a última quarta (29) nos municípios onde ocorrerá o leilão.

“É importante destacar que todos os interessados podem ter acesso às informações sobre o procedimento no edital público, que está disponível no site oficial da empresa responsável por essa modalidade de venda. Ressalto que qualquer pessoa física ou jurídica pode participar deste leilão, desde que respeite os critérios previstos, incluindo a documentação necessária para adquirir os veículos”, explica a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

A diretora do órgão também alerta que há sites falsos utilizando o nome do Detran para promover leilões veiculares. As denúncias podem ser realizadas à Ouvidoria da autarquia, na sede do órgão, pelo telefone: (91) 3214 6396 ou ouvidoriadetranpa@gmail.com.

Texto com colaboração de Brendo Freitas

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação