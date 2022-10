Deu a lógica: Karim Benzema leva a Bola de Ouro 2022

Quem seria o vencedor da Bola de Ouro em 2022 não era exatamente um mistério. Karim Benzema acumulou performances extraordinárias, gols decisivos e títulos com o Real Madrid durante a temporada 2021/2022. A entrega do prêmio nesta segunda-feira em Paris era apenas uma formalidade e confirmou o óbvio: o atacante francês faturou a Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira.

Campeão e artilheiro da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Só essas credenciais já seriam o suficiente para fazer de Benzema o grande favorito para ser o melhor jogador do mundo em 2022. Mas a forma como o francês conseguiu esses feitos, levando o Real Madrid a mais um título europeu com muito drama, só reforçam o acerto da votação.

Durante a temporada 2021/2022, Benzema entrou em campo em 46 jogos. Foram incríveis 44 gols e 15 assistências. Além dos títulos e da artilharia dos dois principais campeonatos, o francês também levou a Supercopa da Espanha, a Supercopa da UEFA e, anteriormente, já faturou o prêmio de jogador do ano da UEFA.

A história do Real Madrid na última Liga dos Campeões foi incrível e teve Benzema como grande protagonista. Os merengues estiveram em desvantagem em praticamente todos os confrontos eliminatórios e o francês foi o grande responsável pelas ‘remontadas’, como gostam de dizer os espanhóis.

Nas oitavas, o Real enfrentou o PSG. Em Paris, foi derrotado por 1 a 0; na volta, em casa, Mbappé marcou de novo e uma classificação parecia improvável. Não para Benzema, que marcou três gols em 16 minutos no segundo tempo para sacramentar a virada.

Nas quartas, o rival foi o atual campeão Chelsea. O Real Madrid começou bem, conseguindo uma vitória em Londres por 3 a 1, mas ainda teve drama no jogo de volta. O Chelsea abriu três a zero, Rodrygo levou para a prorrogação e lá estava Benzema para fazer o gol decisivo.

Nas semis, o Manchester City esteve na frente do Real do primeiro minuto do jogo de ida ao minuto 89 do jogo de volta. Rodrygo fez milagre levando o jogo para a prorrogação e, mais uma vez, Benzema apareceu no momento certo para fazer o gol que levaria os merengues à decisão. Na final, o herói foi Vinicius Júnior, mas Benzema já havia feito história com tantos gols decisivos na fase de mata-mata e sendo o artilheiro desta edição da Champions com 15 gols.

