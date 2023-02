Deu Marabá no duelo de águias no campo do Souza, em Belém

O Águia de Marabá voou mais alto no Souza e venceu a Tuna Luso por 2 a 1 em jogo da segunda rodada do Parazão de 2023, realizado neste sábado, 11, pela manhã.



A lusa segue sem vencer no campeonato, ao contrário do time de Marabá que manteve a invencibilidade jogando fora de casa.



A partida começou a mil, com ambas as equipes buscando o gol e obrigando os goleiros a trabalharem. O Águia pressionava a saída de bola do adversário e, num desses lances, conseguiu abrir o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rádio Marajoara AM-1.130 com Luam Parede, aos 10 minutos, num gol de cabeça.



A Tuna foi para frente e com muito custo conseguiu empatar com gol contra do zagueiro Betão. Houve bola na área marabaense e o defensor, na ânsia de desafogar o perigo, acabou desviando a bola para sua própria meta.

SEGUNDO TEMPO

Na fase final, o embate foi igual em chances de gols, embora a Tuna se apresentasse mais atuante na busca do segundo gol com Welthon perdendo uma oportunidade e Jair outra.

O técnico Josué Teixeira usou cinco mudanças, sem efeito na produção ofensiva. Naquele ‘chavão’ do futebol de quem não faz, leva, o Águia marcou 2 a 1 aos 45 minutos, de cabeça com Danilo.

PRÓXIMOS JOGOS

A Lusa volta a campo no dia 16 diante do Bragantino, no Diogão, na cidade de Bragança, às 15h30. O Águia recebe o Clube do Remo no dia 15, em Marabá, no Estádio Zinho Oliveira, às 20h. (Colaborou Bras chucre)

Ficha Técnica

Local: Estádio Francisco Vasques, o Souza

Hora: 10h

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Helcio Araújo Neves e Rodrigo Silva da Silva

Tuna Luso

Jader; Edson (Felipe Recife), Dedé, Felipe Almeida e Garagau; Alisson, Welthon (Pulga) Jair e Wallacer (Vigtor Diníz); Silvio (Juninho) e Bruno Kennedy (Marlison)

Técnico: Josué Teixeira

Águia de Marabá

Axel Lopes; Bruno Limão, David, Betão e Alan Maia; Castro, Balão Marabá (Patrick), Wander (Wendell), Adauto; Luan Santos (Danilo) e Luam Parede (Heliomar)

Técnico: Mathaus Sodré

Fotos: J. Borges/Ascom/TLB