‘Deus não quer me ver sofrer’: Colômbia autoriza eutanásia de mulher sem estado terminal

Diante da morte, marcada para este domingo (10), a colombiana Martha Liria Sepúlveda sorri. Aos 51 anos, ela é a primeira mulher na Colômbia a conseguir autorização para a eutanásia sem estar em um quadro terminal.

Martha tem esclerose lateral amiotrófica (ELA), não consegue andar e tem convivido com dores e outras dificuldades. A mulher, então, decidiu pedir autorização para a morte assistida logo depois de a Corte Constitucional — o Supremo colombiano — ampliar o direito à eutanásia, que já era concedido a casos terminais. Conseguiu, e marcou a data para 10 de outubro.

“Sou uma pessoa católica, me considero alguém que crê muito em Deus, mas, repito, Deus não quer me ver sofrer e acredito que não quer ver ninguém sofrer. Nenhum pai quer ver seus filhos sofrerem”, disse, em entrevista à emissora colombiana Caracol.

Por ser católica, aliás, a decisão de Martha encontra muita resistência dentro da Igreja, que costuma se posicionar contra a prática. Questionada pela TV colombiana como lida com isso diante de padres, ela responde:

“A resposta [que dou a eles] é a mesma: faço isso porque estou sofrendo e porque creio em um Deus que não quer me ver assim. Para mim, Deus está me permitindo isso, então se gosta de mim, não gosta de me ver nesta situação”, justifica.