Devastada, Aniston preocupa amigos após morte de Matthew

Dentre o elenco da série Friends, a atriz Jennifer Aniston, intérprete da personagem Rachel, seria a que mais ficou abalada com a morte do amigo, Matthew Perry, famoso por seu papel como Chandler. De acordo com informações da Page Six, a atriz estaria devastada, e seu comportamento tem preocupado amigos.

Parte da dor de Jennifer se deve também ao fato de que é a segunda perda com a qual a artista precisa lidar em menos de um ano. Isso porque, em novembro de 2022, o pai de Jennifer, John Aniston, de 89 anos, foi a óbito.

Outra atriz do elenco que tem demonstrado grande sofrimento diante da morte de Perry, é Courteney Cox, que deu vida à personagem Mônica, par romântico de Chandler.

– Dos cinco restantes [atores de Friends], Jen e Courteney Cox são os que mais estão sofrendo, e Jen é provavelmente quem está lutando mais intensamente. Esta é a segunda grande perda dela em menos de um ano, com o aniversário de um ano da morte de seu pai se aproximando. Ela ainda não recuperou totalmente o equilíbrio e agora isso a derrubou completamente. Jen tem tentado se recuperar, mas foi um golpe bem devastador – declarou a fonte ao portal.

De acordo com uma outra fonte próxima da atriz já havia relatado ao Daily Mail, Matthew e Jennifer se aproximaram muito no período em que o ator lutou contra a dependência química. De todos os demais protagonistas de Friends, Aniston seria a que mais “lhe estendeu a mão”.

– Ninguém derramou mais lágrimas por Matthew durante os momentos mais sombrios de sua luta contra o vício do que Jennifer – assinalou.

Matthew Perry foi encontrado em uma jacuzzi na sua casa na região de Los Angeles, tendo aparentemente se afogado. A causa do óbito continua um mistério e segue sendo investigada. O ator foi sepultado no último dia 3, com a presença de Aniston, Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow – seus companheiros em Friends – em um cemitério a poucos metros do estúdio onde a sitcom foi gravada.

