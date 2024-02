Devido a urgência, PMB antecipa para abril as operações da nova empresa de coleta de resíduos

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues viajou nesta sexta-feira, 16, até o Rio de Janeiro para conhecer as operações da Ciclus Ambiental, empresa que fará a prestação de serviços do sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos da capital paraense, conforme A PROVÍNCIA DO PARÁ já havia divulgado ontem. Durante a visita, o prefeito conseguiu antecipar o início dos serviços para abril deste ano, superando a previsão inicial de maio.

A empresa faz parte do mesmo conglomerado da Ciclus Amazônia, que será a responsável pela limpeza, varrição, coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em Belém. Estão em processo de contratação 2 mil trabalhadores, além da compra de caminhões coletores, contêineres e lixeiras para os logradouros públicos.

A comitiva de Belém também estuda em detalhes a Estação de Transferência de Resíduos (ETRs), que fazem parte de uma operação logística para o recebimento e transferência dos resíduos. Nas unidades, eles passam para veículos com maior capacidade de transporte, o que melhora as condições de tráfego nas vias públicas e diminui a emissão de poluentes.

Ciclus Amazônia

Em janeiro, a Ciclus Amazônia obteve a concessão de uma parceria público-privada (PPP), se tornando a responsável pela limpeza, varrição, coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos na cidade de Belém

A Empresa faz parte da CS Infra, plataforma de gestão de concessões de longo prazo do grupo SIMPAR, que também é responsável pela Ciclus Ambiental, uma das maiores companhias da América Latina na área de gestão integrada e valorização de resíduos sólidos, que atua no estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Prefeitura de Belém, a população irá experimentar uma nova forma de coleta, limpeza de ruas e gestão dos resíduos recolhidos na capital paraense a partir de agora. A cidade se prepara para sediar, no próximo ano, a Conferência Mundial para o Clima – COP 30, da Organização dos Estados Unidos – ONU.

Imagem: Divulgação