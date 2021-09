Devoção entre fiéis e Nossa Senhora de Nazaré mantém Círio vivo

No século XIX, o Círio de Nazaré já era chamado de ”popular”. Nos jornais da época se tem registro da referência à “popularíssima Festa de Nazaré”, confirmando o caráter festivo da devoção direta entre o povo e Nossa Senhora. Acompanhando esta história estão os símbolos que marcam o período nazareno e que são incorporados pelos devotos.

A festa do Círio de Nazaré se tornou Patrimônio Patrimônio Cultural da Humanidade por expressar elementos fundamentais da identidade do povo brasileiro, e cada símbolo integra um ritual que culmina no segundo domingo de outubro.

Cartaz identifica comunidade

O cartaz do Círio é uma das principais peças de divulgação, para o qual existe lançamento ainda no mês de maio e as cópias do cartaz começam a ser distribuídas para as famílias devotas.

O símbolo anuncia a chegada da Festa de Nazaré e, de acordo com o diretor da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará (UFPA), Márcio Henrique Couto, os cartazes mais antigos eram ilustrados à mão, contendo, geralmente motivos ligados a milagres atribuídos à Nossa Senhora de Nazaré ou imagens da igreja de Nazaré.

Cartaz do Círio de Nazaré 2021 — Foto: Divulgação

Mais tarde, passaram a ser impressos e em 1992 passaram a apresentar temas relacionados à evangelização.

“Existem notícias desses cartazes desde o século XIX, e os devotos costumam afixar os cartazes do Círio em suas portas ou janelas e, em algumas residências, é possível ver cartazes de muitos anos diferentes”, comenta Couto.

Para o professor de história, Diego Maia, o cartaz é o convite para o Círio. “É uma identificação de que aquela família faz parte de uma comunidade e muitos colocam o cartaz que permanece ali o ano todo como símbolo de proteção. Na casa da minha mãe, da minha vó, o cartaz era colocado em um ano e retirado no outro Círio. Era a substituição, renovação da proteção”, conta o professor.

Atualmente são confeccionados mais de 800 mil exemplares dos cartazes, que são distribuídos para devotos, empresas e outras instituições.

Os fiéis enfeitam paredes e vitrines de locais de trabalho e também ilustram camisetas de devotos e romeiros. Em 2021, o cartaz traz o tema “O Evangelho da família na casa de Maria”.

Imagem é destaque na casa do paraense

Os altares são históricos e têm lugares reservados dentro de lares católico. Ali encontra-se um ambiente propício para alimentar o elo entre o devoto e a mãe de Jesus.

No período que antecede a festa até o Círio, casas são enfeitadas e os altares particulares têm em seu centro a mãe da Igreja, a imagem da Virgem de Nazaré.

Costumeiramente, acompanhando os rituais oficiais, os fiéis também fazem ou encomendam mantos para imagens particulares, e enfeitam os altares com flores, fitas coloridas e outros elementos da cultura amazônica.

Fitas carregam crenças

No catolicismo popular, quanto mais brilho, cores e ornamentos tiver, maior a festa ao santo devotado. Registros das fitas coloridas existem há muito tempo, como mostra a revisita à história do professor Márcio.

“Parecia que a santa tinha vindo da França, pois o seu todo dava a impressão de uma grande boneca de vitrina. Duas longas fitas, uma verde, outra vermelha, pendiam das vestes da imagem até o chão. Centenas de pessoas acotovelavam-se em torno do altar para, de joelhos, beijar essas fitas!”, é o que diz o relato do viajante protestante Daniel Parish Kidder, em 1839, ao visitar a igreja de Nazaré.

Fitas de promessas deixam a cidade colorida durante o Círio de Nazaré. — Foto: Natália Mello/G1

O professor comenta que o comentário mostra que enfeitar a imagem com fitas já era comum na primeira metade do século XIX.

“Existe uma ligação simbólica e direta, sem intermediários, entre devotos e os santos no catolicismo popular brasileiro. E como expressão dessa relação direta, os devotos costumam confeccionar mantos para vestir a imagem, envolvem-na em fitas coloridas e decorativas. Muitas vezes, as fitas são fixadas nas grades situadas em frente à Igreja de Nazaré, na condição de ex-votos, símbolos de promessas alcançadas. As fitas dão um colorido especial à devoção e estão presentes em outras festas de santo espalhadas pelo Brasil”, explica Couto.

Além de enfeitar, as fitas carregam a crença de que se você pedir com fé e der nós nas fitas, eles desamarrarão sozinhos como afirmando que o pedido foi realizado pela Virgem de Nazaré.

“O fato de você acreditar que dando os três nós e eles se desfazendo por si próprios, os desejos serão realizados, conversa com a identidade, com a devoção, com a promessa, com a ideia de se proteger que existe nessa atmosfera do Círio”, completa Diego Maia.

Promessas são atravessadas pelas fases da vida

As promessas estão diretamente associadas às origens da devoção aos santos. É uma característica do tipo de catolicismo que se constituiu no Brasil.

No século XIX, as promessas eram muito ligadas à vida marítima e fluvial, e por este motivo, se viam muitas cópias de embarcações conduzidas na procissão.

Ao longo do tempo, os ex-votos, ou seja, os objetos que representam a promessa paga e os milagres foram se diversificando. Atualmente, é possível ver promesseiros transportando livros na cabeça, agradecendo a aprovação no vestibular, por exemplo.

Outros pagam promessas por terem conseguido comprar um automóvel, a casa própria ou por terem alcançado a cura de um animal doméstico, e muitos outros objetivos de vida.

O promesseiro Richard Miranda pagando sua promessa no Círio em 2018 — Foto: Arthur Sobral/G1

“E, em todos as épocas, são muitos os ex-votos que simbolizam o milagre de ter sido curado de determinada doença. Tal é a satisfação dos devotos, que deixar de pagar a promessa está fora de cogitação, pois isso representaria a quebra de um acordo com Nossa Senhora de Nazaré, fato que poderia motivar algum tipo de punição ou atrair alguma desgraça para a vida do promesseiro”, relata Márcio Henrique.

Corda se torna elo entre promesseiro e imagem

A introdução da corda na procissão do Círio tem sido tradicionalmente explicada a partir do atolamento da berlinda próximo ao Ver-o-Peso em 1885. Contudo, o professor Márcio Henrique diz que as fontes históricas já haviam registrado a corda na procissão antes desta data.

“Segundo o historiador Ernesto Cruz, a berlinda começou a ser puxada pelo povo no Círio de 11 de outubro de 1868. A ideia de atrelar a corda à berlinda teria sido uma iniciativa de diretoria da época, a fim de que o povo tivesse maior contato com a santa de sua devoção”, cita Couto.

Ele cita ainda a matéria publicada no jornal Diário de Belém, em 13 de outubro de 1885, que dizia que “há cerca de cinco anos que a berlinda é puxada pelos devotos, visto que o tempo não soube respeitar os arreios da parelha destinada para esse serviço, nem as diretorias transatas tiveram tempo ou posses para mandar vir outros”, mostrando então que a corda existe na procissão desde 1880.

No mesmo recorte histórico, a matéria informa que naquele ano (1885), a diretoria da festa fez um esforço para garantir que a berlinda fosse novamente puxada por uma parelha de animais. “O povoléu, porém, entendeu que era uma profanação consentir que a berlinda fosse puxada por cavalos árabes quando ali estavam as devotas para os substituir como nos demais anos”.

Um ano antes, em 1879, matéria do Jornal O Liberal do Pará, afirmava que “entre nós a imagem da SS. Virgem vai sozinha em sua berlinda, é puxada por gente e não por mulas”.

Com o passar dos anos, pagar promessa na corda significa o sacrifício extremo e é um lugar que os devotos fazem questão de manter nas procissões do segundo final de semana de outubro.

“No século XIX e em parte do século XX, a corda era vista pelos padres e por muitos cronistas como o espaço da desordem, da promiscuidade, como símbolo de anarquia que comprometia a pretendida imagem civilizada que se desejava para a procissão. Na verdade, a suposta anarquia da corda era uma expressão da espontaneidade popular, da forma peculiar como os devotos expressam sua gratidão pelas graças alcançadas de Nossa Senhora de Nazaré”, diz Márcio Couto.

Romeiros puxam estação da corda na Av. Presidente Vargas, no Círio em 2019 — Foto: Caio Maia / G1

Para o professor Diego Maia, a corda expressa o sentimento de devoção do povo paraense. “A religiosidade é basicamente isso, manifestação popular, o que o povo está sentindo, e por conta disto ela precisou ser engrossada, nem sempre a corda foi dessa espessura que a gente conhece hoje. Ela precisou ser engrossada porque a vontade, a força, a devoção foi crescendo ao longo do tempo. Religiosidade é isso, é a manifestação popular. Religião existe para formalizar os aspectos da manifestação popular e é necessário adaptação e a igreja torna esses símbolos populares parte de seu processo institucional”, completa.

Entre a retirada e a reintegração da corda ao longo dos anos, nos tempos atuais o símbolo é um dos principais elos de ligação entre os devotos e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Se Círio é festa, tem que ter roupa nova

De acordo com Márcio Henrique Couto, o primeiro Círio surgiu acompanhado por uma feira de venda de produtos regionais, instituída pelo então governador Souza Coutinho.

Em matérias de jornais do século XIX eram comuns as propagandas das lojas anunciando produtos para a Festa de Nazaré, especialmente roupas e calçados.

“Assim, a ‘roupa nova para o Círio’ é uma prática antiga, ainda cultivada por muitas famílias. Círio é festa e festa geralmente implica a ideia de uma preparação especial, que inclui uma vestimenta nova”, explica o professor.

Círio só é Círio porque é do povo

Todos esses elementos e outros fazem do Círio de Nazaré ser o domingo mais esperado do ano para o povo católico paraense. A participação popular é que faz da festa ser tão apreciada e comentada.

“A espontaneidade, o colorido, o burburinho popular, o caráter festivo da devoção, a relação direta entre devoto e santa de sua devoção, são elementos fundamentais do Círio de Nazaré. O Círio sempre foi uma festa popular, uma festa do povo. Sem padres, já houve Círio. Sem o povo, não. O Círio é do povo!”, completa Couto.

