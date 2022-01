Dez anos depois do naufrágio do cruzeiro Costa Concordia, onde estão a embarcação e o comandante Schettino?

Um navio tombado, um comandante irresponsável e um acidente que causou mais de 30 mortes no mar na Itália completam 10 anos nesta quinta-feira (13). O cruzeiro Costa Concordia tombou na costa da Isola del Giglio, na Toscana, após uma manobra malsucedida do capitão Francesco Schettino.

No dia 13 de janeiro de 2012, o Costa Concordia se chocou com um aglomerado de rochas e naufragou. A embarcação teve o casco perfurado pelas pedras.

O erro causou um corte na corrente elétrica, que também afetou o gerador que existia dentro do barco.

Das 4229 pessoas que estavam presentes, 32 morreram e 64 ficaram feridas.

Durante o julgamento do agora ex-capitão, alguns tripulantes disseram que ele teria feito a manobra para chamar a atenção de uma dançarina moldava com quem estava tendo um caso extraconjugal.

‘Vada a bordo, cazzo’

Schettino foi um dos primeiros a abandonar o navio. Segundo ele, o choque o ejetou e, como o seu substituto estava trabalhando, ele decidiu que não seria bom voltar, já que as medidas de naufrágio seriam conduzidas pelo “comandante reserva”.

A polícia, em suas investigações, encontrou um telefonema do ex-capitão com a Guarda Costeira. Na ligação, Gregorio de Falco (representante da Guarda) ordenou para que Schettino voltasse e ajudasse no resgate das mais de 4200 pessoas presas na embarcação (ordem que não foi obedecida). Durante o diálogo, reproduziu uma frase que ganhou fama mundial imediatamente: “Vada a bordo, cazzo”.

“Ouça, Schettino, talvez você tenha se salvado do mar, mas eu vou fazer você ficar muito mal. Farei você pagar por isto. Vá para bordo!”, gritou De Falco para Schettino. A palavra italiana que De Falco usou, “cazzo’, é uma gíria para o órgão sexual masculino, mas é usada corriqueiramente na Itália para enfatizar alguma coisa.

O episódio gerou muita repercussão na época e resultou em um movimento virtual com a frase dita por Gregorio. A expressão chegou a ser estampada em camisetas e vendida na internet.

O que aconteceu com o comandante?

Logo após a tragédia, Francesco Schettino, capitão do navio durante o incidente, foi afastado das suas funções na empresa e ficou detido em prisão domiciliar até julho do mesmo ano (2012).

Depois desse período o ex-comandante assumiu uma posição defensiva em relação ao ocorrido. Em sua primeira entrevista depois do acidente ele pediu desculpas ao povo italiano e reconheceu a culpa pelo ocorrido.

Durante seu julgamento, Schettino disse que deveria ter sido avisado pelas pessoas que estavam na ponte de comando.

“Achava que estávamos longe da costa, mas, na realidade, o navio estava fora da rota em quatro minutos devido às condições climáticas. Se eu não tivesse visto essa bendita espuma, nada seria falado. Fui enganado pelo silêncio dos oficiais na ponte de comando”, disse o ex-comandante do cruzeiro Costa Concordia.

Ele está cumprindo pena no centro de detenção de Rebibbia, em Roma (Itália).

O que aconteceu com o Costa Concordia?

Após ter sido afundado por Schettino, o navio teve mais da metade do seu casco submerso na costa da Isola del Giglio, na Toscana (Itália).

Mais de dois anos e meio depois do acidente, o navio foi resgatado e retirado da água.

Em setembro de 2013, a defesa civil italiana anunciou que havia encontrado uma maneira de retirá-lo das rochas, porém, a operação só foi começar em setembro de 2014

Foram estendidos cabos no topo do navio para que ele não escorregasse durante o resgate. Depois foi projetado um fundo falso para preencher o espaço vazio entre a embarcação e o fundo do mar da região. Além disso, alguns tanques de metal foram instalados para funcionarem como boias.

Após ser retirado das rochas e carregado por esses equipamentos, foi rebocado até o porto de Gênova e, posteriormente, desmontado.

Como era o navio?

O Costa Concordia havia entrado em atividade em 2006. Ele era o modelo mais luxuoso da empresa Costa Cruzeiros.

A embarcação tinha 290 metros de comprimento e pesava 112 mil toneladas. Além disso, ele tinha capacidade para 3780 passageiros e mais 1100 tripulantes.

A embarcação continha vários andares e dispunha de muitas atrações. Entre elas destacavam-se quatro piscinas, centro esportivo de dois mil m², teatro com três andares e vários outros luxos.

