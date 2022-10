Dez mil ciclistas participam da Ciclorromaria do Círio de Nazaré nas ruas de Belém

Duas bicicletas foram premiadas por se destacarem na ornamentação e criatividade para participação na Cliclorromaria realizada na manhã deste sábado, nas ruas de Belém, com um trajeto de cerca de 14 quilômetros. Segundo estimativas da Diretoria da Festa de Nazaré, um universo de dez mil ciclistas participaram do evento iniciado às 8h, após missa solene na Basílica Santuário de Nazaré.



As homenagens dos ciclistas paraenses vindos de várias partes do Estado do Pará para a Virgem de Nazaré duraram cerca de duas horas, tendo a ciclorromaria passado por diversas comuniddes católicas ligadas à Paróquia de Nazaré, bem como, no Palácio Arquiepiscopal, na Rua Dr. Moraes, no bairro de Batista Campos, área nobre da capital paraense.



O jovem Matheus Souza, 23, universitário, disse que participou pela primeira vez cerca de cinco anos atrás, com seu padrinho, e que, desde então, sempre vem de Benevides para louvar a Virgem Maria Mãe de Deus. “São momentos de grande alegria, de grande fé, experiência de fé, de espiritualidade, paz consigo mesmo e, também de grande diversão, pois a animação é uma só durante todo o trajeto”, disse entusiasmado e se sentindo feliz por mais uma missão cumprida enquanto ciclista.



Ao final da Ciclorromaria e da premiação das bicicletas que mais de destacaram, foi feita a bênção de todos os ciclistas e suas máquinas na Praça Santuário, que ficaram uma ao lado da outra enquanto um padre da Basílica Santuário de Nazaré passava com a imagem peregrina entre eles e sobre o tapete vermelho.



Imagem: Fundação Nazaré de Comunicação