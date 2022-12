Dezembro começa com shows gratuitos na Estação das Docas

Estamos no início do mês de dezembro, e dando inicio a programação cultural deste mês, a Estação das Docas realiza nesta quinta-feira (1°), mais uma edição do Circuito Sonoro Siga Canto, que oferece ao público, os shows “Vozes da Liberdade”, da cantora Mari Reis, e “Bad Season”, do cantor Rick. Também haverá apresentação do músico Dan Costa, com o show “Músicas que ecoam no meu Quarto”, e os cantores Hellen Sousa e Everton Santos, que encerram a programação com “Romances Marcantes”.

O repertório da cantora Mari Reis, vem repleto de obras com a temática feminista e revolucionaria. Em seguida, o artista Ricky apresentará o show “Bad Season”, com canções que refletem os desafios das relações pessoais.

Dan Costa interpretará hits e músicas autorais no show intitulado “Músicas que ecoam no meu Quarto”, e, para encerar, Everton Santos e Hellen Sousa irão cantar “Romances Marcantes”, levando a sonoridade da música paraense para a orla da Estação.

O Projeto Circuito Sonoro leva shows dos alunos do Curso Livre de Canto Popular Siga Canto aos pontos turísticos da cidade, e visa divulgar a arte e a cultura, além de revelar artistas regionais.

A parceria com a Estação das Docas já permitiu a realização de diversos shows de novos artistas regionais, sempre uma vez ao mês, com apresentações gratuitas para os visitantes do complexo turístico.

Serviço:

Programação Circuito Sonoro Siga Canto na Estação das Docas

Data: 1º de dezembro de 2022

Horário: Ás 18h, com entrada franca

Foto: Beatriz Santos /Pará2000