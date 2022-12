Dezembro terá chuvas acima do normal em grande parte do Pará, aponta Semas

Chuvas acima do normal em grande parte do Pará nesse mês de dezembro. É o que prevê o boletim elaborado pela equipe técnica do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), divulgado nessa segunda-feira (05).

As previsões da Semas atendem a expectativa para o final de ano, quando se dá início ao período popularmente conhecido como “inverno amazônico”, assim chamado devido às chuvas ocorridas com frequência em grande parte da região.

Neste período, o componente responsável pelo grande volume de chuvas é a zona de convergência intertropical, que atua desde dezembro até meados de maio, ocasionando chuvas e tempo encoberto durante o dia todo.

A expectativa é que o acumulado de chuvas categorizadas acima do normal prevaleça durante todo o próximo trimestre, dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, na maior parte do estado. Na região nordeste e sudeste, a expectativa é que ocorram no trimestre chuvas consideradas normais.

Gleyson Chagas, meteorologista da Semas, explica sobre a frequência de chuvas no Pará. “As chuvas devem ocorrer durante o período da madrugada, de forma prolongada, podendo também ocorrer eventos de chuva no período noturno. Os eventos de chuva ocorrem, de maneira mais generalizada, no período da tarde e noite nas porções da Região Metropolitana de Belém, Marajó e parte do nordeste, bem como o sul do sudeste”, explicou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará