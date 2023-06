DF: Polícia identifica e prende mulher que ajudou pedófilo

Nesta quinta-feira (29), a Polícia Militar do Distrito Federal conseguiu identificar e prender a mulher apontada como comparsa de Daniel Moraes Bittar, 42 anos, preso nesta quarta-feira (28) por sequestro de uma menina de 12 anos.

De acordo com a vítima, a mulher teria participado do sequestro dando um pano com clorofórmio para dopá-la.

Nas redes sociais, Gesiely de Sousa Vieira, 22 anos, se apresenta como influenciadora digital. Nas imagens, conteúdos que mesclam mensagens religiosas e fotos provocativas com roupas íntimas.

O tenente-coronel da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Alessandro Arantes, confirmou à imprensa que a comparsa do crime não é a namorada de Daniel. A jovem que aparece com eles nas redes sociais não fez parte do crime e, com a divulgação do caso, excluiu sua conta do Instagram.

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução Instagram @geisysouzahh e @d.m.bittar