DFN prepara estudantes que vão atuar no Círio de Nazaré 2022

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza amanhã (24) a preparação dos alunos de diferentes escolas que vão conduzir os Carros de Promessa, na grande procissão do Círio. A preparação será na casa de Plácido, às 15h. Na ocasião haverá momentos de oração, preparação espiritual e orientações sobre como ocorre a romaria de domingo e das funções destes estudantes.

Dos 14 carros de promessas, 10 são conduzidos por estas escolas, sendo duas escolas em cada carro, e as demais formam pelotões de Apoio ao longo do trajeto. “Este ano vamos retirar os carros do primeiro galpão da CDP a partir das 4h30 da manhã de domingo, dia 9 de outubro, para que às 5h eles já estejam organizados na avenida Presidente Vargas, aguardando a chegada da romaria”, esclareceu Mário Tuma, membro da diretoria de procissões.

Desde o ano passado, a festa passou a ter 14 carros. Fazem parte do conjunto de carros do Círio de Nazaré, além da Berlinda: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família, quatro Carros dos Anjos, que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré, e o Carro da Saúde, que passou a compor o conjunto dos carros ano passado, em homenagem aos profissionais da área da saúde que estiveram na linha de frente no combate à pandemia e a todas as vítimas da COVID.

Confira a ordem dos carros na avenida e as escolas responsáveis:

Carro de Plácido: Cooperativa Educacional Nossa Escola e Escola de Formação da UFPA (antigo NPI). Barca da Guarda: conduzida pela Guarda Mirim. Barca Nova: Colégio Gentil Bittencourt e Colégio Santa Madre. Carros dos anjos 1: conduzido pela catequese da Basílica Santuário. Cesto de Promessas: Escola Estadual Visconde de Souza Franco e Colégio Rêgo Barros. Carros dos anjos 2: conduzido pela catequese da Basílica Santuário. Barca com Velas: Colégio Santo Antônio e Cesep. Carros dos anjos 3: conduzido pela catequese da Basílica Santuário. Barca Portuguesa: Escola Estadual Augusto Meira e Colégio Avante e Pequeno Príncipe. Carros dos anjos 4: conduzido pela catequese da Basílica Santuário. Barca com Remos: Colégio São Paulo e Colégio Santa Catarina. Carros Dom Fuas: Colégio Santa Rosa e Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle. Carro da Saúde: Escola do Sesi e Escola Estadual Paes de Carvalho. Carro da Sagrada Família: Colégio Sucesso e Colégio Impacto.

Pelotões:

1º Colégio ASLAN

2º Colégio Ideal

3º Colégio Carmo Ananindeua

4º Colégio Madre Celeste

5º Escola Estadual Dr Freitas

Serviço:

Formação dos Estudantes que vão conduzir os carros de promessa

Data: 24.09.2022

Hora: 15h

Local: Casa de Plácido