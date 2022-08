Dia D de Atualização Cadastral das famílias atrai muitas pessoas aos Cras

A manhã deste sábado, 20, foi de grande movimentação nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), geridos pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa). Os órgãos de assistência social abriram as portas para realizar o Dia D de Atualização Cadastral das famílias com o Número de Inscrição Social (NIS) desatualizado, referente aos anos de 2016 e 2017, exclusivamente.

A atividade ocorreu simultaneamente nos 12 Cras do município e também na Central do CadÚnico de Belém, com a finalidade de acelerar a atualização dos cadastros do NIS dessas famílias, a fim de que elas não percam e nem tenham os benefícios federais bloqueados.

Movimentação intensa

Um dos Cras com grande movimentação foi o do bairro do Barreiro. “Nós esperamos que com esse dia D diminua a demanda de famílias com cadastros desatualizados nos bairros que são atendidos pelo Cras Barreiro. Todo dia nós temos uma demanda muito alta aqui de famílias que buscam atualizar seus cadastros e hoje não foi diferente”, explica a cadastradora, Jéssica Lobo.

O atendimento no local começou às 8h e desde então a demanda foi grande neste dia de mobilização. A autônoma Leida Ribeiro, de 62 anos, buscou o Centro de Referência em Assistência Social do Barreiro para atualizar seu cadastro que corresponde ao ano de 2017.

“Eu tive muitos problemas na época forte da pandemia de covid-19, o que fez eu atrasar para atualizar o meu cadastro. Porém, eu preciso fazer isso já que tendo esse número eu posso sobreviver tendo alguns benefícios que o governo nos dar”, contou Leida.

Já a dona de casa Nívea Moraes buscou o Cras Barreiro para atualizar o cadastro para não perder o auxílio social, que recebe para o filho. “Neste sábado estava mais tranquila e resolvi atualizar meu cadastro do NIS com medo de perder a bolsa que meu filho mais velho recebe”, explicou.

Atualização cadastral estendida para outubro

A data final para realizar a atualização cadastral das famílias com o NIS desatualizado estava previsto encerrar no dia 15 de julho, mas, por meio da Instrução Normativa, nº 3, do Governo Federal, foi estendido para o dia 14 de outubro de 2022.

Somente em Belém, cerca de 20 mil famílias precisam fazer a atualização do cadastro. Mas, até o momento, apenas 7 mil concluíram o procedimento, o que tem gerado preocupação na direção da Funpapa, que elaborou um cronograma especial para o atendimento específico para esse público.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa