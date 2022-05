Dia D de vacinação contra Sarampo e Influenza é realizado em Marabá

No último sábado, 30 de abril, foi o Dia D da 8ª Campanha de vacinação contra o Sarampo e da 24ª Campanha de vacinação contra a Influenza (Gripe A). Durante a manhã a movimentação foi pequena nas Unidades de Saúde e também nos 11 postos volantes, como escolas e centros comunitários. A procura maior foi no período da tarde.

O público alvo para a vacinação contra o sarampo era os profissionais de saúde e crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Para a Influenza, o público alvo era bem maior, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e puérperas, pessoas com deficiências permanentes e comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviários, membros das forças de segurança e forças armadas e professores.

Elielton da Silva levou o filho Enrico Vicente, de 2 anos, para receber a vacina contra o sarampo na UBS Hiroshi Matsuda, na Folha 11. “A campanha é muito importante para estar em dia com a vacina para nossas crianças, tanto contra sarampo quanto contra a gripe Influenza”, disse.

A técnica em enfermagem Neiza Barbosa, fazia um convite especial aos pais e às demais pessoas para receberem o imunizante. “A campanha ocorreu durante todo o dia no sábado, porém estará disponível também durante a semana nas Unidades de Saúde, então se programe para se proteger também”

A Campanha de vacinação contra Sarampo e Influenza teve início no dia 2 de abril e segue até o dia 3 de junho. Em Marabá, o Departamento de Imunização da Secretaria de Saúde faz o levantamento do número de pessoas do público alvo que foi atingido no último sábado.

“A campanha segue até o dia 3 de junho e estamos com uma estratégia de estender o horário de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde para chegar ao máximo de pessoas possíveis que estão dentro do público alvo”, informou Fernando Gomes, Coordenador do Departamento de Imunização / SMS.

Fonte: Debate Carajás com informações da Secom PMM