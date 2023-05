Dia D de vacinação disponibiliza 310 pontos de imunização contra covid e gripe, neste sábado, 27

“Eu cheguei cinco e trinta da manhã pra garantir o meu lugar e me vacinar contra covid e gripe. É importante se vacinar, principalmente porque eu tenho sequelas de dois AVCs”, comentou o comerciante Antônio Barreiros de Moraes, 61, que foi o primeiro da fila na Aldeia Cabana no dia D da Vacinação contra a gripe e covid-19, neste sábado, 27, pela Prefeitura de Belém.

No total, neste sábado, são 310 postos distribuídos em 72 bairros da capital e distritos, funcionando das 8h às 17h com 2.400 profissionais da saúde envolvidos na ação.

Para o comerciante Antônio Barreiros, “esse tipo de ação é imporatante porque é a garantia da saúde de todos, então venham se vacinar porque vacina é saúde”, enfatizou Antônio, que estava acompanhado da esposa Telma Suely Braga Moares, 58. Ela também garantiu a vacina contra covid e influenza: “Eu sou diabética e tenho que cuidar da minha saúde e saúde é se vacinar. Esse tipo de ação é muito importante pra atualizar o esquema vacinal”, alertou Telma.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado do secretário municipal de saúde (Sesma), Pedro Anaisse, e da coordenadora de Imunização de Belém, Nazaré Athayde, esteve na Aldeia Cabana e conversou com as pessoas sobre a importância da imunização.

“Eu acredito na ciência e que bom que o nosso país está saindo de um periodo triste em que pessoas de má-fé incentivaram o povo a não se vacinar. Estamos aqui aplicando para pessoas de todas as idades a vacina contra covid bivalente, que imuniza contra as variantes. Eu tô muito feliz e quero parabenizar a nossa equipe de saúde e população”, enfatizou o prefeito.

Meta vacinal

A Sesma reforça que a meta da campanha em Belém é vacinar mais de 500 mil pessoas contra a Influenza. Mas, até o momento, foram aplicadas 99 mil 936 doses, o que corresponde só a 21,6% do público vacinado.

Quanto à covid-19, a meta é vacinar com a bivalente 1.292.477 pessoas, mas até o momento foram aplicadas 112.010 doses, o que corresponde a 8,67% da população.

“Para garantir esse direito à população de se vacinar, a Prefeitura de Belém montou essa megaestrutura de vacinação e com drive-thru, tudo para garantir que população atualize o cartão vacinal”, destacou a coordenadora de Imunização de Belém, Nazaré Athayde. “Compareçam”!

“É importante tomar a vacina, principalmente aa nossas crianças, pra não ficarem doentes. Eu sempre atualizo a carteira de vacina e esse tipo de ação é bem melhor porque fica próximo de casa”, contou a dona de casa Adriane Almeida, 28, bairro da Pedreira, que levou a filha Esther Safira, de 1 ano de idade, para se imunizar contra gripe.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé/COMUS