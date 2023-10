Dia das Crianças da prefeitura de Altamira reúne 10 mil pessoas no estádio municipal

Na parada de ônibus, Rihanna estava ansiosa para chegar ao estádio. E a pequena Isa Sophia, de apenas 3 anos, não via a hora de poder chegar e curtir a festa que a prefeitura de Altamira ofereceu para as mais de 10 mil pessoas que estiveram na tarde de quinta-feira, 12/10, no Estádio Municipal José Marino Bandeira de Matos, o Bandeirão. Foi um final de tarde de muita alegria e animação para as crianças até os 10 anos de idade, que não pouparam energia e compareceram em peso no evento realizado pela prefeitura de Altamira, em comemoração ao Dia das Crianças. Dezenas de ônibus foram disponibilizados por toda a cidade em 18 rotas diferentes, para garantir que nenhuma criança ficasse de fora dessa linda festa.

Gabriel e Lucas são primos e vieram com o tio participar do evento. “A gente não ia perder, tinha até ônibus pra trazer e levar, e ainda ganhar presente”, declara um dos garotos.

Pelo segundo ano consecutivo, a criançada de Altamira teve uma festa digna de criança, com direito a muita música, danças e brincadeiras. A diversão desse ano ainda contou com a presença dos personagens da Disney, aquele lanche caprichado e, claro, os presentes que ganharam para deixar esse dia ainda mais especial.

Mikaelly Sofhia, de 5 anos, é aluna da Emei Girassol, e não se importou com o sol e nem as filas, o que ela queria mesmo era brincar. “Eu tô amando. E quero brincar muito”.

O Dia das Crianças promovido pela prefeitura de Altamira, por meio das Secretarias Municipais de Assistência e Promoção Social (Semaps), de Segurança Pública (Segmuc) e de Educação (Semed), garantiu um dia diferente para pais e filhos. Foram mais de 3 horas de encantos e gargalhadas para tornar este dia das crianças um evento marcante na vida de todas elas. Essa foi uma das muitas ações que a gestão municipal vem realizando sem medir esforços para garantir a alegria e o sorriso de todas as crianças do município.

E, no domingo, 15, às 10h, a programação especial vai ser para a criançada que mora na zona rural, na região da gleba Assurini. A festa será na escola da Agrovila Sol Nascente, e a estimativa é de reunir mil crianças da localidade que se divertirão com pula-pula, brinquedos infláveis, tenda da alegria, jogos, shows com bonecos, presentes e lanches.

Imagem: Divulgação