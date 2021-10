Dia das Crianças movimenta o centro comercial de Belém

Não obstante o fato de a manhã desta segunda-feira ter sido facultada em razão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, realizado ontem, domingo, 10, o Centro Comercial de Belém e os shoppings centers da cidade apresentaram grande movimentação de pessoas por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, celebrado amanhã, terça-feira, 12. Lojistas, empresários e vendedores do centro disseram que as vendas de hoje se superaram em relação ao mesmo período do ano passado, quando eram mais rigorosas as medidas de restrições sanitárias por causa da covid-19.



De acordo com os trabalhadores da área, no que se refere a brinquedos para meninos e meninas, as vendas aquecem em duas ocasiões do ano: durante os festejos do Dia das Crianças e no Natal. Entretanto, a maioria é unânime em afirmar que o Dia das Mães é o que bate recorde em vendas.

Há brinquedos masculinos e feminino para todos os gostos e bolsos, afirmam os comerciantes, desde os produtos em plástico, simples, aos mais sofisticados.



Num dos shoppings centers do centro de Belém, as informações davam conta, também, do aumento de vendas de videogames, aparelhos celulares e tabletes, mas, no Ver-o-Peso, as informações davam conta de que também houve um bom volume de vendas de brinquedos mais simples, devido aos preços, afinal, a crise econômica no País ainda é bem evidente, fruto da Pandemia do novo coronavírus que deixou milhares de pessoas desempregadas, vivendo apenas dos auxílios emergenciais do governo.



Ainda segundo alguns comerciantes consultados por A PROVÍNCIA DO PARÁ, na compra dos presentes para fazer a alegria dos pequenos, os gastos médios variaram entre R$ 50 a R$350.

Imagem: Ray Nonato/Ronabar