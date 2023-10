Dia das Crianças terá programação especial nesta quinta-feira (12) na Estação das Docas

Na próxima quinta-feira (12), Dia das Crianças, a Estação das Docas terá a segunda edição do projeto ‘Estação Criança’, com uma tarde inteira de programação gratuita. Momentos de recreação, show de mágica e duas bandas estão entre as atrações, e prometem animar a todos no Armazém 3 do complexo turístico, a partir das 16h.



Os portões do Armazém 3 serão abertos às 16h, e partir das 17h, o Clube da Animação realizará diversas brincadeiras interativas com o público. Em seguida, as crianças irão se encantar com um incrível show de mágica que incluirá a participação dos pequenos.



Outras diversas atividades e brincadeiras estarão voltadas para o público infantil, como a apresentação do grupo Balada Kids, a partir das 18h30. Na sequência, será a vez da banda “Turma Fantástica” agitar o público participante. As bandas prometem um repertório com canções que vão dos clássicos, como ‘Balão Mágico’ e ‘Trem da Alegria’, até os sucessos atuais para fazer todo mundo dançar e brincar muito. O evento contará com uma praça de alimentação e venda de artigos infantis.



“Estamos muito felizes em continuar esse projeto que teve sua primeira edição em 2022 e foi um grande sucesso. Queremos convidar a todos para participar com suas crianças deste momento que foi preparado especialmente para elas”, declara Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000, que administra a Estação das Docas.



PROGRAMAÇÃO ESTAÇÃO CRIANÇA 2023



16H – Abertura dos portões

17H às 18H – Clube da Animação

18H às 18H30 – Show de mágica

18H30 às 19H 30 – Banda Balada Kids

19H30 às 21H30 – Banda Turma Fantástica





Serviço

Estação Criança 2023

Data: 12 de outubro (Quinta-feira)

Hora: 16h

Local: Armazém 3 – Estação das Docas

Av. Boulevard Castilhos França, S/N, Campina – Belém PA

Entrada franca



Fonte: Agência Pará/Foto/Texto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000