Dia das Crianças: veja opções de lazer para aproveitar a data com os pequenos

O g1 preparou uma lista com programações gratuitas e pagas em Belém, Ananindeua e Marabá. Há opções para aproveitar pela manhã e pela parte da tarde.

Após dois anos de pandemia passando o Dia das Crianças em casa, chegou a oportunidade de aproveitar a data em áreas externas, eventos e locais que oferecem atividades para os pequenos. O g1 preparou uma lista com programação especial para pais e mães aproveitarem o dia com a criançada. Confira:

Estação da criança

Atrações: Companhia de Animação e Banda Balada Kids

Hora: a partir das 16h

Local: Armazém 3 – Estação das Docas (Av. Boulevard Castilhos França, S/N, Campina – Belém)

Entrada franca

Bosque Rodrigues Alves

Atrações: contação de histórias, teatro de fantoches, historinhas, meio ambiente, exposição de produtos sólidos, educação ambiental, oficina com material reaproveitado, trilhas monitoradas, exposição de crânios de animais silvestres, plantio de mudas.

Hora: 09h às 12h

Local: Bosque Rodrigues Alves (Av. Alm. Barroso, 2305 – Marco, Belém)

Horto Municipal

Atrações: festival do sorvete, ecocinema e ecofeira infantil, pintando e colando com a natureza, contação de histórias e distribuição de mudas.

Hora: 09h às 12h | Festival do Sorvete segue até às 17h

Local: Horto Municipal (Rua dos Mundurucus, s/n – Batista Campos – Belém )

Engenho do Dedé

Atrações: presença de personagens infantis, distribuição de pipoca e brigadeiro, espaço infantil

Hora: a partir das 12h

Local: Engenho do Dedé (1º piso do Boulevard Shopping)

Boulevard Shopping

Atrações: contação de história e show musical “Pinóquio no Circo Tac Tacs”

Hora: 14h e 17h

Local: Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto – Belém)

Entrada gratuita

Parque Shopping Belém

Atrações: pocket show de músicas infantis, oficinas e animação com brincadeiras e espetáculo teatral

Hora: 14h

Local: praça 2 – Parque Shopping Belém (Av. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde)

Entrada gratuita

Bolofofos – Show ao vivo

Hora: abertura dos portões às 14h30

Local: Assembléia Paraense (Av. Alm. Barroso, 4614 – Souza – Belém)

Informações: (91) 99816-2081

Carimbó das Crianças

Atrações: oficina de tambor, oficina de maracas, criação de instrumentos musicais com materiais recicláveis, show musical

Hora: das 16h30 às 20h30

Local: Na Maré Restaurante (Rua São Boa Ventura, nº 112 – Cidade Velha – Belém)

Informações: (91) 98870-8592

Pátio Belém

Atrações: brincadeiras, personagens infantis, distribuição de brindes, Escola Bike Anjo para crianças até 12 anos.

Hora: a partir das 11h

Local: garagem g4 e demais espaços do Shopping Pátio Belém (Tv. Padre Eutíquio, 1078 – Batista Campos – Belém)

Programação gratuita

Shopping Bosque Grão-Pará

Atrações: espetáculo “O Mundo Mágico dos Brinquedos”, no qual será possível ver de perto o patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, a camponesa Betty, o xerife Woody, a vaqueira Jessye, além do Stinky Pete, o Mineiro, que é o principal antagonista na fantástica e animada produção, onde todos irão mostrar o sentido exato da amizade.

Hora: 17h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052 – Mangueirão – Belém)

Castanheira Shopping

Atrações: peça teatral infantil “A menina e o Palhaço”, contação de história “O Poderoso Mágico de Oz”

Hora: 17h

Local: Espaço Cultural – 2º piso – Castanheira Shopping (Rodovia BR-316, Km 01 – Castanheira – Belém)

Shopping Metrópole Ananindeua

Atrações: Candy e Mestre Confeiteiro, show musical com banda infantil, oficina de Cupcake, pintura e gincanas

Hora: 17h às 18h30

Local: Piso L2 do Shopping Metrópole Ananindeua (Rodovia BR 316, nº 4.500, Km 04 – Coqueiro, Ananindeua)

Programação gratuita

Caravana do Patrimônio Cultural Brasileiro

Atrações: o projeto permite, por meio de sete diferentes experiências interativas e sensoriais, que o público, a partir de cinco anos de idade, tenha a oportunidade de conhecer sobre o patrimônio material, imaterial, arqueológico e mundial. Todo o percurso é uma verdadeira viagem, que inclui brincadeiras, música, dança, games, exploração arqueológica com lupa e lanterna, transporte simulado de balão para diversas cidades do país.

Horário: 8h às 12 e 14h às 18h

Local: Carajás Centro de Convenções – Folha 30, Quadra 07, Lote Especial – Nova Marabá

Entrada gratuita

Por Lissa de Alexandria, g1 Pará — Belém