Dia das Mães: cemitérios de Mosqueiro estão prontos para receber visitação

Os três cemitérios de Mosqueiro, São José (Vila), Santa Maria (Carananduba) e São Odorico (Baía do Sol), estão prontos para receber visitação no Dia das Mães, que transcorrerá no próximo domingo, 9. As necrópoles de Mosqueiro vão abrir às 7h da manhã e fechar às 16h. Na manhã, desta quinta-feira, 6, o Departamento Operacional da Agência Distrital (ADMOS) destinou equipes de roçagem e capinação para limpeza completa do cemitério da Vila, o maior de todos com mais de 1.900 sepulturas. O Dia das Mães está entre as datas comemorativas que registram maior fluxo de público nos cemitérios, como o Dia de Finados, transcorrido em 2 de novembro, e Dia dos Pais, festejado no segundo domingo de agosto.

A diretora do Departamento de Necrópoles da ADMOS, Heloísa Andrade, solicita ao público que se antecipe à visitação para evitar aglomerações no Dia das Mães. O uso de máscaras e o distanciamento social serão obrigatórios. “Por isso, é muito importante que as pessoas se antecipem, podendo render suas homenagens nesta sexta-feira, ou no sábado. Para quem vier no domingo, que venha em número reduzido, de preferência três ou quatro pessoas, no máximo”, sugere a diretora, que visitou as necrópoles para acompanhar o trabalho de limpeza. “Nosso trabalho é esse, deixar a casa arrumada para receber a visitação do publico, que virá homenagear suas mães falecidas”, completou.

No cemitério São José, na Vila, mais de dez operários estão trabalhando na limpeza na área, que soma 13.439 metros quadrados. O autônomo Hélio Augusto França da Silva, 48 anos, também estava no local limpando os túmulos, pelos quais ele é responsável e ganha uma renda extra de R$ 50,00 por cada sepultura. A jovem Carla Maria Pereira, 25, aproveitou o dia para limpar e identificar a cruz da sepultura do irmão, que morreu em 2017.

Santa Maria – No cemitério Santa Maria, no bairro Carananduba, o serviço de limpeza já foi concluído. Segundo Luiz Carlos Bentes, responsável pelos serviços operacionais e administrativos, o cemitério foi estendido territorialmente, para dar conta dos sepultamentos das vítimas da Covid-19. A nova quadra foi aberta em novembro de 2019 e já está com 70% da capacidade ocupada. O cemitério é um dos mais antigos de Mosqueiro, com quase 80 anos e mais de mil sepulturas. Já na Baía do Sol, o cemitério Santo Odorico, também está limpo para receber a visitação. Em todos os três cemitérios de Mosqueiro também foram instalados refletores para dar mais segurança ao público.

Serviço:



Dia das Mães nos cemitérios de Mosqueiro

Horário de funcionamento: 7h às 16h

Maiores informações: Na sede da ADMOS, na rua XV de Novembro, 664, Vila, Mosqueiro.

Telefone: 3073-9700

Por: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém