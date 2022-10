Dia de Finados 2022 com flores e velas mais caras no comércio de Belém

Na próxima quarta-feira, dia 02 de novembro, será reverenciado no Pará e em todo o país, o Dia de Finados/2022. Nos principais cemitérios públicos e privados da Grande Belém, os preparativos estão acelerados. Os serviços para recuperações, pinturas e limpezas de Sepulturas nos Cemitérios começaram praticamente desde o inicio deste mês e tiveram uma aceleração forte nesta ultima semana. Também desde o inicio desta semana, aumentou consideravelmente a procura por flores e velas, tanto nas portas dos principais cemitérios, como nas Floriculturas. Já nos supermercados da Grande Belém, aumentou também a procura por velas.



Como já vem acontecendo há vários anos, este ano o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA também pesquisou no período de 22 (sábado) até a quarta-feira passada (26/10/2022), os preços de alguns serviços para o Dia de Finados/2022, como reparos, limpezas, pinturas de sepulturas, assim como de flores e velas no cemitério de Santa Isabel, no Guamá, um dos maiores campos santos públicos da capital paraense. Os preços das flores também foram pesquisados nas principais floriculturas da Grande Belém.

Segundo o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, com a aproximação do Dia de Finados, aumentou também esta semana o volume de flores à disposição dos consumidores na porta dos cemitérios, só que com preços bem mais elevados que no mesmo período do ano passado, e, em vários casos, com aumentos que subiram acima da inflação estimada em torno de 7,00% para os últimos 12 meses. Os preços, dependendo do tipo da flor comercializada, oscilam entre R$ 5,00 a R$ 8,00 (pelo menos até agora). A unidade da rosa, por exemplo, esta custando em média R$ 6,33 (pelo menos até 26/10/2022). As flores tradicionais como o Sorriso de Maria, Crisântemos e o Galho de Monsenhor estão sendo comercializados para o Dia de Finados deste ano com os preços também em alta. Hoje os preços oscilam entre R$ 5,00 a R$ 8,00.



Infelizmente, como já vem ocorrendo nos últimos anos, estes preços de flores verificados na porta dos cemitérios não deverão se manter até o dia de finados (02 de Novembro). A tendência ainda é de alta para os preços dos produtos da época.



Segundo o Dieese/PA, também as flores comercializadas nas floriculturas da Grande Belém, estão bem mais caros em relação ao mesmo período do ano passado. As rosas, por exemplo, (dependendo do tipo e da quantidade), tiveram aumentos que em alguns casos chegaram a mais de 30,00% em relação ao mesmo período do ano passado. A unidade da rosa está sendo comercializada nas floriculturas da Grande Belém em média a R$ 13,80 (entre as várias floriculturas pesquisadas, os preços variam entre R$ 13,00 a R$ 15,00); já o buquê com seis rosas está sendo comercializado em média a R$ 142,00, mas pode ser encontrado com os preços variando entre de R$ 120,00 a 150,00 e o buquê com doze rosas está sendo comercializado em média a R$ 196,00 e pode ser encontrado com preços variando entre R$ 180,00 a R$ 200,00.

Como pode ser observado, as diferenças de preços das flores são muito grandes entre as que estão sendo comercializadas nas portas de cemitérios e as das floriculturas. A unidade da rosa, por exemplo, que custa em media nas floriculturas R$ 13,80 (a mais barata custa R$ 13,00), está sendo comercializada em média nas portas dos cemitérios públicos (pelo menos até o dia 26/10/2022) com os preços variando entre R$ 5,00 a R$ 7,00. Esta situação também envolve outros tipos de flores como o galho de Monsenhor, Margarida, Calabia, Cravo etc.

VELAS

Ainda segundo o Dieese/PA, o preço das velas também estão bem mais caros em relação ao Dia de Finados do ano passado e com diferenças acentuadas de preços entre os vários locais de compra. Os reajustes não foram uniformes e dependem do tipo de vela, da marca e do local de venda, mas na grande maioria dos casos superaram a inflação estimada em torno de 7,00% para os últimos 12 meses.



Nas Portas dos Cemitérios, por exemplo, as velas estão sendo comercializadas com preços que oscilam entre R$ 7,00 a R$ 10,00 (pacote com oito unidades) dependendo da marca e do tamanho. Já nos supermercados, as velas variam de acordo com a marca, peso e o tamanho oscilam entre R$ 3,90 a R$ 16,99 o pacote com oito unidades. Já as velas de 7 dias estão custando entre R$ 7,38 a R$ 18,05 também dependendo da marca e peso.

Para fugir dos preços especulativos de velas e flores que ocorrem geralmente na porta dos cemitérios no Dia de Finados, o caminho mais certo para o consumidor, é adquirir antecipadamente tanto as flores como as velas, recomenda Roberto Sena.

Imagem: Divulgação