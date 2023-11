Dia de Finados tem manhã movimentada nos cemitérios de Belém

Foi grande a movimentação nos cemitérios públicos de Belém durante a visitação do Dia de Finados, celebrado nesta quinta-feira, 02. Para receber os visitantes, foi montado um esquema especial de atendimento nos espaços e no entorno com organizaçao do trânsito e da segurança. As informações são da Agência Belém.

Como já é de domínio público, o maior cemitério da capital, o Santa Izabel, localizado na Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, teve uma movimentação intensa neste Dia de Finados. “A expectativa é receber 40 mil visitantes, contando a semana toda que antecede ao Dia de Finados. Hoje, estamos tendo uma movimentação até maior que esperávamos”, informou Roberto Ribeiro, administrador da tradicional necrópole.

A autônoma Irene Braga, de 63 anos, veio do distrito de Outeiro para visitar a sepultura da mãe e da irmã no cemitério de Santa Izabel. Ela elogiou a logística para chegar até o cemitério. “Consegui chegar aqui cedo, apesar da distância. Ainda não tinha muito trânsito quando cheguei, então foi tranquilo”, disse.

O cemitério recebeu uma força-tarefa da Prefeitura semanas antes do Dia de Finados. Foi realizada a capinação, roçagem, retirada de lixos e entulhos das alamedas e no entorno das sepulturas, além de melhoria na iluminação interna e do entorno do local, realizada pelo Departamento de Iluminação Pública (DIP).

A aposentada Socorro Oliveira, de 75 anos, disse que vem “todo ano visitar. Este ano o cemitério está limpo. Aqui onde a minha mãe está sepultada está tudo calçado”.

SÃO JORGE

No cemitério do bairro da Marambaia, a expectativa era de receber 15 mil pessoas. O movimento era intenso em todas as áreas do espaço pela manhã.

O impressor Carlos Alberto Queiroz, de 65 anos, aproveitou a manhã para visitar o túmulo do irmão. “Eu vim visitar o túmulo do meu irmão, fiz minhas orações, pedi por ele. É um dia importante para refletir e orar por quem já foi”.

TAPANÃ

No cemitério do Tapanã a movimentação também foi intensa. O espaço recebeu um grande mutirão de limpeza durante a semana. O micro-empresário Waldemar Alves, de 62 anos, elogiou a ação realizada pela Prefeitura de Belém no local.

“Durante esses anos que estou vindo aqui, este ano está nota dez. Consegui encontrar rápido a sepultura do meu filho, até porque a limpeza ajuda nisso”.

Os vendedores que atuam em frente ao cemitério do Tapanã aproveitaram a data para faturar. Com uma barraca de venda de flores há 30 anos no local, Raimundo Damasceno, de 45 anos, aguarda superar as expectativas de venda.

“Essa banca eu divido com a minha esposa, já tem mais de 30 anos,é trabalho de família. A expectativa era grande, ainda estamos vendendo. Mas tá saindo bastante flores , principalmente as artificiais”.

AÇÕES DE AGENTES MUNICIPAIS

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realizou interdições temporárias, alteração de sentido de via e desvios de linhas de ônibus, no acesso ao cemitério Santa Izabel, localizado no Guamá; e orientação no trânsito, no acesso ao cemitério São Jorge, na Marambaia. Agentes da Semob fazem rondas nos cemitérios do Tapanã e de Icoaraci.

A ação de orientação e fiscalização do trânsito, para garantir maior fluidez e segurança viária no entorno dos cemitérios, é em função da grande demanda de visitantes. Foi destacado um efetivo total de 12 agentes de trânsito e de transporte, com o apoio de seis viaturas.

A Guarda Municipal de Belém também atuou com grande efetivo em todos o cemitérios públicos de Belém.

Imagem: Agência Belém