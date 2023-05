Dia do Assistente Social: Prefeitura amplia em mais de 60% atendimentos na região de rios

Nesta segunda-feira, 15, comemora-se o Dia do Assistente Social. O profissional do Serviço Social é membro ativo na luta pelos direitos humanos nos diferentes grupos sociais. A celebração da data é marcada pela ampliação em 64% dos atendimentos desenvolvidos pelas assistentes sociais que atuam na região de rios: em 2020, no início da contratação das profissionais, foram 29.242 atendimentos; em 2022 o número saltou para 48.033.

Diariamente, os assistentes sociais enfrentam desafios para levar os atendimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, seja na região de rios, planalto, várzea ou na zona urbana. Eles trabalham nos serviços da Proteção Social Básica ou da Proteção Social Especial.

Para a secretária de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, o profissional é um pilar fundamental na estrutura da Assistência Social.

“Nós parabenizamos todos os nossos profissionais por sua dedicação diária e pelo trabalho responsável e acolhedor, colaborando para que as famílias tenham acesso aos serviços da rede de Assistência, possibilitando que suas realidades sejam transformadas. Os números comprovam a importância desse trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais. Grandes profissionais fazem parte dos nossos serviços socioassistenciais e a eles expressamos nossa gratidão”, parabenizou Celsa Brito.

Imagem: Agência Santarém