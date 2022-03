Dia do Bibliotecário enaltece profissional mediador de informações

No próximo sábado, 12 de março, é comemorado o Dia do Bibliotecário, em homenagem aos profissionais formados em Biblioteconomia, e que trabalham no gerenciamento das bibliotecas, além de catalogação e indexação de obras literárias. Além disso, os profissionais auxiliam estudantes em escolas e universidades.

Ao todo, na Biblioteca Pública Arthur Vianna, da Fundação Cultural do Pará (FCP), há 28 bibliotecários que trabalham para que a sociedade tenha acesso ao conhecimento, além de contribuir com o desenvolvimento e transformação intelectual dos cidadãos.

A data é comemorada no dia 12 de março por ser o dia do nascimento de Manuel Bastos Tigre (1882 – 1957), que é considerado o primeiro bibliotecário concursado do Brasil.

A bibliotecária e coordenadora da Biblioteca Arthur Vianna, Socorro Baía, ressalta que uma das funções do bibliotecário é estimular o gosto pela leitura por meio de atividades culturais. “O bibliotecário é um profissional de nível superior que tem a função de disponibilizar informações a comunidade, atua em diversas áreas como gerenciamento de acervos, atendimento ao público, gestão da informação. Além de proporcionar a ampliação do conhecimento por meio dos acervos, disponibilizar a informação nos mais diferentes suportes”, detalha.

O atendimento ao público é realizado por meio do acesso ao acervo como livros, jornais, gibis, entre outros materiais. Lá também é disponibilizado o acesso à Internet para pesquisa e estudo com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento intelectual e ampliar os conhecimentos.

A bibliotecária e diretora de Leitura e Informação, Suzana Tota, ressalta que o grande objetivo do bibliotecário é oportunizar acesso ao conhecimento para o desenvolvimento das pessoas. “O bibliotecário é o profissional da informação e do conhecimento, então não há limites para essa atuação: escolas, hospitais, arquivos, na área de pesquisa, porque todas essas áreas necessitam de um profissional que saiba trabalhar a organização e o acesso às informações”, enaltece.

Por Carol Menezes (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação