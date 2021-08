Dia do Folclore tem programação especial em Ananindeua

O Dia do Folclore Brasileiro é comemorado no dia 22 de agosto e para prestigiar esse dia a Prefeitura de Ananindeua por meio da secretaria municipal da cultura fara uma programação alusiva ao dia do folclore.

A programação acontecerá neste domingo (22) às 9h no parque seringal em Ananindeua, terá apresentação do Boi Bumbá, Carimbó, Teatro, Pintura, Contação de história, Brincadeiras e muito mais.

O Folclore Brasileiro é de suma importância para a cultura do país, seu objetivo é de garantir a preservação do acervo que forma o Folclore Brasileiro tais como as danças, os personagens das lendas, as tradições todos fazem parte da cultura do folclore.

Foto: Plenarinho