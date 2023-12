Dia do Marinheiro será comemorado com Visitação Pública ao Navio-Patrulha “Pampeiro”

Hoje, sábado, 09 e amanhã, domingo, 10, o Navio-Patrulha “Pampeiro”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, estará aberto à visitação pública, no Cais da Escadinha, ao lado da Estação das Docas, das 10h às 17h.

O Navio-Patrulha “Pampeiro” foi construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e pertence à Classe de Navios Piratini. Plenamente adaptado ao ambiente amazônico, o navio tem a capacidade de atuar em rios mais estreitos e menos profundos, sendo a sua versatilidade o que o diferencia de meios navais maiores.

MISSÃO DO NAVIO

Realizar Patrulha Naval, Operações Ribeirinhas, Patrulhamento, Busca, Socorro e Assistência Cívico-Social e cooperar em ações de Inspeção Naval, a fim de contribuir para a aplicação do Poder naval do Grupamento de Patrulha Naval do Norte na área de jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval.

Imagens: Divulgação