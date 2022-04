Dia do obstetra: Santa Casa tem mais de 200 médicos e enfermeiros para assistência a gestantes e puérperas

A maior maternidade do Estado, onde são realizados mensalmente 700 partos e quase 9 mil atendimentos de urgência e emergência obstétrica, é também o hospital com o maior número de médicos obstetras e enfermeiros obstetras em todo o Pará, sendo a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), referência para o atendimento a gestantes de alto risco.

A médica obstetra Marília Gabriela Luz, que coordena a maternidade da Santa Casa, explica como se dá a atuação dos mais de 100 médicos obstetras nos diversos setores nos quais atuam no hospital. “O médico obstetra é o profissional que vai identificar, tratar e prevenir as principais complicações que podem acontecer em uma gravidez e atua na gestação de alto risco, assim como partos instrumentados.

O obstetra da Santa Casa presta atendimento em todos os momentos nos quais a gestante ou puérpera (mulher que deu a luz) precisar, desde o pré-natal, passando pelas situações de urgência e emergência, procedimentos obstétricos eletivos ou de urgência como cesárea, cerclagem, curetagem, passando pelos cuidados na enfermaria, pacientes com intercorrências clínicas e os cuidados de pós parto”, explica a médica.

Entre os setores nos quais o médico obstetra atua na Santa Casa estão a urgência e emergência obstétrica, o PPP (setor onde ocorrem os partos normais), o Centro Obstétrico (onde ocorrem as cesáreas, curetagens e outros procedimentos cirúrgicos), o setor de AMIU (Aspiração Manual Intra-Uterina), a enfermaria de patologia obstétrica (onde ficam as grávidas que requerem internação por intercorrência clínicas ou obstétricas, enfermaria de puerpério para as pacientes de pós parto; a enfermaria de perdas para as pacientes que sofreram abortamento e na UTI Materna com relação ao procedimentos obstétricos.

Além dos médicos, a Santa Casa conta com 110 enfermeiros obstetras que também atendem às gestantes desde o pré-natal, participando da triagem da gestante de alto risco até a alta segura, como explica a enfermeira Clélia Andrade, especialista em obstetrícia.

“O enfermeiro obstetra é responsável pelo primeiro contato da paciente na Urgência e Emergência Obstétrica. Somos nós que fazemos a classificação de risco. No momento do parto, estamos presentes na assistência direta e indireta do binômio mãe e bebê. Acompanhamos o parto e empregamos os métodos não farmacológicos no alívio da dor. Estimulamos o contato pele a pele e a amamentação exclusiva na primeira hora de vida. No alojamento conjunto seguimos estimulando este contato e também orientando para uma alta segura”.

Em 2021, os enfermeiros obstetras foram responsáveis pela realização de 513 partos normais na maternidade da Santa Casa, juntamente com médicos obstetras, fisioterapeutas, psicólogos e técnicos em enfermagem também contribuíram para a realização de partos humanizados, uma das estratégias da Instituição enquanto Hospital Amigo da Criança que tem como objetivo acolher e apoiar, fornecendo uma experiência agradável, confortável, segura e tranquila para mãe e bebê.

Entre os projetos voltados a humanização do parto está o Projeto “A Emoção do Parto Eternizada”, que consiste em, depois do parto, colorir a placenta com tintas à base de água e depois carimbá-la em uma folha de papel cartão, para ser entregue à família, antes da alta hospitalar, como explica a enfermeira obstetra Michele Pinho, que coordena o centro obstétrico “A placenta é por onde a criança recebe os nutrientes e o oxigênio, necessários para que se desenvolva e cresça com segurança. É o o primeiro vínculo do bebê com a mãe e esta é mais uma ação que visa garantir a promoção da qualidade obstétrica e contribuir com a dignidade materna na hora do parto”, conclui.

Formação

Além da prestação de assistência obstétrica, a Santa Casa também é responsável pela formação de 150 médicos obstetras, por meio da sua residência em ginecologia e obstetrícia, iniciada no ano de 1995.

Já pela residência multiprofissional, iniciada em 2012, já passaram 161 profissionais de áreas como enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, farmácia , psicologia, serviço social, nutrição, que também são capacitados para integrar equipes multiprofissionais com um olhar direcionado para a assistência materno infantil.

Texto: Etiene Andrade, com a colaboração de Rafaela Soeiro/ Ascom Santa Casa

Por Governo do Pará (SECOM)