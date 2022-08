Dia do Orgulho Lésbico tem ação da Prefeitura de Belém voltada para a cidadania

O Complexo do Ver-o-Rio recebeu no final da tarde desta sexta-feira, 19, uma programação promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS), alusiva ao Dia Nacional do Orgulho Lésbico com o objetivo de buscar resistência e dignidade.

Programação – A ação contou com atividades de cidadania, como aferição de pressão, testagem de HIV e hepatite, vacinação, orientação jurídica, além da feira de empreendedorismo feminino e shows que animaram os frequentadores do Ver-O-Rio.

A autônoma Alessandra Barros, de 44 anos, aproveitou o passeio pelo complexo e participou das ações. “Vim com a minha companheira e participamos da ação. É importante a prefeitura fazer este tipo de evento, principalmente neste dia que é especial para a comunidade lésbica”.

Políticas afirmativas – O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da programação e destacou que a prefeitura vem trabalhando com políticas afirmativas voltadas para a comunidade LGBTIA+.

“Desenvolver políticas de trabalho contra a opressão, violência e ao ódio contra a comunidade LGBTIA+ em geral, é de fundamental importância. Por isso que a nossa Coordenadoria de Diversidade Sexual realiza esta programação no dia do Orgulho Lésbico. É necessário andar para frente com políticas afirmativas”, comentou o prefeito.

Oportunidade – A ação também contou uma feira de empreendedorismo. A artesã Stephanie Rodrigues, de 30 anos, trabalha com marcenaria criativa. A artista aproveitou a oportunidade para vender suas peças.

“É a primeira vez que eu participo da feirinha coordenada pela CDS e pela prefeitura. Eu acho esse evento muito importante, porque já temos pouca oportunidade em mostrar o nosso trabalho, conseguimos ainda por rede sociais, mas pra gente ter visibilidade como membros da comunidade LGBTIA+. Então eventos como esse, voltado para nós, eu acho muito interessante porque a gente chama o público, tem a visibilidade para o nosso trabalho e também tem a visibilidade para lutar pelo o que a gente quer”, comentou.

Tambem para denúncia – Para a coordenadora da CDS, Jane Gama, o dia do Orgulho Lésbico e o Agosto Lilás são, também, para denúncias. “Hoje é um dia muito especial para a nossa comunidade lésbica. Um dia não só para comemorar, mas de denunciar a lesbofobia”, concluiu.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/ Foto: Marcos Barbosa